CAF ve clave a Panamá para superar rezago de comercio en América Latina





18/02/2021 - 17:41:47

Xinhua.- La consolidación del "hub" (centro de conexiones) logístico de Panamá puede ser clave para que América Latina supere el rezago que tiene en su comercio intra y extra regional, consideró la representante del CAF en el país, Lucía Meza. La funcionaria del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) señaló que son enormes los desafíos del país tras la pandemia del nuevo coronavirus para potenciar los servicios que ofrece. En entrevista virtual con Xinhua, Meza calificó como "muy protagónico" el papel que puede jugar Panamá para la región, ya que está vinculado a su ubicación geográfica y al "hub" que ha logrado consolidar. Dijo que esta visión logística que CAF tiene para la región, donde considera que si a Panamá le va bien al resto de los países de esta parte del mundo también les irá bien, es relevante para un desarrollo que contribuya a la integración regional. Expuso que con las nuevas tendencias que se observan en el comercio global va a haber una regionalización del comercio, por lo que va a ser muy importante el rol que Panamá tenga en esa dinámica en América Latina. "El comercio que hacemos entre los países (de América Latina) es bajo, y ahí tenemos una oportunidad para crecer. Hablo del comercio intrarregional, pero también hacia otros mercados", sostuvo la representante del CAF en Panamá, quien reconoció que la región no es la más pobre, pero si la más desigual. Desde este punto de vista, según Meza, la integración regional es la mejor manera de acceder a los mercados mundiales, en momentos en que hay oportunidades muy claras de consolidar una relación comercial fuerte entre Asia y América Latina, y en sectores como agroindustria y minería. Pero para la experta, aunque Panamá es el país que más inversión extranjera ha recibido de América Latina en los últimos años y tiene potencial para seguirlo haciendo, requiere de reformas. Señaló que la insistencia en CAF es que cada vez más la inversión extranjera va a elegir sus locaciones dependiendo de la calidad de servicios básicos que se ofrezca y que tengan resueltas por lo menos esas necesidades básicas para la población y de manera más sostenible. Destacó además que pese a que Panamá ha liderado las cifras de crecimiento económico de la región en los últimos 20 años y llegó a ser en 2018 el país con mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de esta parte del mundo, con la crisis de la pandemia se han dado cuenta de que ese crecimiento no se tradujo en el desarrollo social esperado en el país. Identificó la necesidad de hacer en este país de América Central reformas en la educación, teniendo presente que todo el proceso de digitalización global requiere de la modernización del "hub" logístico de Panamá, para lo cual se necesita mano de obra especializada. A criterio de Meza, este país tiene que adaptarse en su "hub" logístico para ser una opción de "e-commerce" (comercio electrónico) para el resto de la región e insertarse en el comercio mundial. "Estamos brindando asistencia técnica en esto para Panamá", resaltó. Según la experta, Panamá fue en 2020 el país de la región que recibió más asistencia técnica de parte del CAF. Reconoció además la falta de una cohesión territorial entre Panamá y otros lugares del país, donde, admitió, hay una oportunidad. El año pasado el CAF registró un récord en la aprobación de financiamiento para la región, con un total de 14.000 millones de dólares. El apoyo de la institución para Panamá en 2020 fue por alrededor de 600 millones de dólares, lo que se mantuvo dentro de la tendencia de aprobación anual. Meza señaló que en el CAF se están preparando para poder hacer una mayor oferta de recursos para la región este año, ante la necesidad de liquidez que tendrán los países para encarar la pandemia e ir preparando las fases de dinamización económica y la recuperación en el menor tiempo posible. La representante del CAF destacó, además, que están dando asesoría a las instituciones para capacitar a las empresas públicas de Panamá, con miras a la ejecución vinculada a la nueva ley para el establecimiento de alianzas público-privadas en el país.