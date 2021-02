TSJ ejecuta condena contra Reyes Villa y pone en duda su candidatura





18/02/2021 - 16:52:42

Página Siete.- La Sala Social Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por el exprefecto de Cochabamba, Mafred Reyes Villa y ejecutoriar la sentencia de siete meses que se dictó en su contra en 2015. Con dicho fallo, de acuerdo al reglamento electoral, Reyes Villa, de la agrupación Súmate podría quedar inhabilitado para las Elecciones Subnacionales. “Por tanto, la Sala Contenciosa Administrativa Primera del TSJ (…) declara infundado en la forma y en fondo interpuesto por José León Antonio León Plaza en representación legal de Mafred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi”, señala la parte dispositiva de la resolución emitida este jueves en Sucre y al cual accedió este medio. El documento tiene la firma de los magistrados Antonio Revilla y Antonio Miranda. Asimismo, se emitieron las órdenes de notificación para Reyes Villa y la Contraloría General del Estado, como parte acusadora. De acuerdo a los antecedentes, el exprefecto de Cochabamba fue sentenciado a siete meses de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes en el caso de la compra de seis vagonetas de lujo en 2006, de la marca Toyota Land Cruiser. De acuerdo al numeral 2 del artículo 28 de la Constitución Política del Estado, “el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: Por defraudación de recursos públicos”, lo cual dejaría fuera de la carrera electoral a Reyes Villa. Este medio llamó al responsable de comunicación del TSJ, luego a los magistrados Revilla y Miranda, pero tampoco respondieron. Por otro lado, también se buscó hablar con Mauricio Muñoz, delegado político de Súmate y muy cercano a Reyes Villa, para saber si sabían sobre la resolución, empero tampoco contestaron. El 18 de enero, el Tribunal Departamental Electoral (TED) inhabilitó a Reyes Villa, porque incumplía el requisito de no tener pliego de cargo ejecutoriado. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el 5 de febrero al exprefecto para las Elecciones Subnacionales.