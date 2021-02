Piden abrogar Ley: Médicos inician este viernes paro hasta el 28 de febrero





18/02/2021 - 16:35:15

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinó ingresar este viernes y hasta el 28 de febrero, a un paro nacional acompañado de movilizaciones, en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, promulgada el miércoles por el presidente Luis Arce. La medida de presión fue anunciada por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, ante la "falta" de convocatoria de parte del Gobierno para ingresar a un nuevo diálogo que fue solicitado días atrás con el fin de modificar la norma, informa la Red Erbol. “El Conasa instruye a todos los colegios de sus integrantes tanto de su sector privado como de la Confederación de Profesionales de Bolivia acatar el paro general definido, movilizado hasta fecha 28 de febrero del presente año”, informó el ejecutivo. Cáceres consideró que el Gobierno “miente” al afirmar que con la ley se brinda protección a toda la población cuando no puede entrar en consenso con los profesionales en salud, quienes son los más involucrados en la atención y lucha contra la pandemia del coronavirus. “Consideramos que la ley de emergencia debe ser abrogada por ser inconstitucional y que se deje de mentir a la población en general manifestando que el SUS brinda protección de salud a toda la población”, cuestionó. Ministro apela no ingresen al paro Tras la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, apeló a la “razonabilidad” de los médicos para que no ingresen a un paro de actividades como habían advertido y los invitó a que formen parte de la reglamentación. “Se hace un llamado a la razonabilidad del Colegio Médico y los gremios que estuviesen convocando a medidas de movilización y los invitamos, más bien, a que nos sentemos a la reglamentación de los puntos que han observado para que así superemos estas dificultades”, sostuvo Auza, en Santa Cruz. La autoridad de Estado recordó el dialogo que se sostuvo con los galenos y que fruto de aquel trabajo se logró concretar las modificaciones a tres artículos que cuestionaba. En aquel encuentro se firmó un acta donde los galenos se comprometían a levantar cualquier medida de presión a cambio de que modifiquen la norma. “Nosotros hemos cumplido por nuestra parte, en el marco de la honorabilidad, y esperamos también que ellos (los médicos) también cumplan la parte que han firmado y se han comprometido”, reflexionó. Según Auza, desde el Gobierno se mantiene la intención de dialogar pero sin afectar la atención a los servicios de salud en plena pandemia del coronavirus.