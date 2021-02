¿Cuántas manos hay en esta foto?: Ilusión óptica que pocos pueden acertar





18/02/2021 - 14:16:43

Jen Gentleman, una ingeniera de 'software' que trabaja en Microsoft, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía inicialmente difundida en Reddit con la que ha sembrado la confusión en la Red, ya que, a simple vista, parece que una de las cuatro botellas que salen en la foto se sostiene por sí sola en el aire, mientras que el resto las sujetan tres personas. Pero, ¿cuántas manos hay en la foto? Quienes tengan dificultad para contarlas deberían echar un vistazo al lado izquierdo de la imagen. Allí se puede distinguir la cuarta mano con un guante de color azul que se confunde con el kilt (la prenda más típica de Escocia) del hombre que está en el centro. Por si fuera poco, la manga del cuarto hombre se camufla con el color de la superficie terrestre, de tal forma que se crea la sensación de que la botella flota en el aire. "Mi cerebro se niega a creer que hay 4 personas en esta foto", escribió Gentleman, cuyo tuiteo ya cuenta con más de 196.000 'me gusta'. La ingeniera precisó que el hombre que lleva el kilt es un usuario apodado en Instagram PatrickExplores. Â My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw — Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021