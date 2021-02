Sería más efectiva: Rusia anuncia ensayos de la vacuna Sputnik V en forma de gotas nasales





18/02/2021 - 14:03:02

En Moscú se llevarán a cabo tres fases de ensayos clínicos de la vacuna anticovid Sputnik V en forma de gotas nasales, según anunció en su blog el alcalde la capital rusa, Serguéi Sobianin. "Estamos explorando nuevas formas de protegernos contra el coronavirus. Los especialistas han desarrollado una forma nasal de Sputnik V que forma inmunidad en el área de la nasofaringe. Este medicamento no sustituye a la vacunación completa, pero puede ser útil como forma adicional de protección", detalló el regidor. Sobianin también dijo que esta semana se inició un estudio sobre la estabilidad de la inmunidad después de la vacunación que permitirá dilucidar si se requerirán revacunaciones "en vísperas de la temporada de otoño-invierno". Además, se realizarán pruebas de la Sputnik V en menores de 14 a 18 años, lo que permitirá "decidir sobre la inclusión de adolescentes en el programa de vacunación". Las ventajas de la forma nasal Después de una vacunación intramuscular, existe la posibilidad de que la persona siga siendo portadora de la infección durante algún tiempo, explicó a Forbes una fuente del mercado farmacéutico. Mientras tanto, si la vacuna se administra por la nariz, "además de proteger el tracto respiratorio inferior, los pulmones, etc., se formará una primera línea de defensa: la inmunidad de las membranas mucosas", destacó el experto. Este nuevo método de aplicación puede ser relevante, ya que en el caso de una vacunación repetida, la segunda inyección intramuscular puede no ser tan efectiva como la primera, apuntó la fuente del medio, mientras que la aplicación por la nariz podría permitir superar este obstáculo. RT