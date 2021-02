El boleto costará 132 mil dólares: Turismo a los límites con el espacio en un globo aerostático





18/02/2021 - 13:36:30

La empresa española Zero 2 Infinity trabaja para hacer posible que las personas que quieran ver la Tierra como lo hacen los astronautas se acerquen a cumplir su sueño, informa RT. La intención de esta compañía, fundada en 2009 por el ingeniero aeronáutico José Mariano López Urdiales, es poder enviar pasajeros en un globo de helio con una cápsula presurizada hasta una altura de 36 kilómetros —por encima del espacio aéreo controlado y por debajo de los satélites—, recoge la compañía en su sitio oficial.  Este proyecto denominado 'Bloon' tiene como objetivo llegar hasta el punto en el que se produce el 'efecto perspectiva', es decir, ascender hasta que los pasajeros vivan la experiencia de observar en primera persona la Tierra desde la estratosfera. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zero 2 Infinity (@zero2infinity.space) El viaje completo tendría una duración de 4 horas y media: una hora y media horas para el ascenso, dos horas para divisar el planeta y una para regresar a tierra firme. El espacio interno de la cápsula permite albergar a dos pilotos y a cuatro pasajeros, que podrán ir vestidos con su ropa habitual, no requerirían trajes especiales. Aún quedan unos años por delante para que los turistas puedan acceder a este tipo de viaje, ya que el primer paso es realizar vuelos de prueba con profesionales, que previsiblemente podrían llevarse a cabo durante este año. Por otro lado, la empresa tiene previsto comenzar pronto a vender boletos por un precio de 110.000 euros (unos 132.483 dólares).