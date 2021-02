No hay información: Médicos venezolanos desconocen procedimiento para la vacunación contra coronavirus





18/02/2021 - 12:36:00

VOA.- Desde este jueves en Venezuela, el personal medico-sanitario, autoridades y funcionarios policiales y militares comenzarán a recibir la vacuna rusa Sputnik V, según anunció el presidente Nicolás Maduro; sin embargo, no se conocen mayores detalles sobre cómo será el proceso de vacunación. Consultado por la Voz de América, Manuel Figuera Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, subrayó que los médicos que están en primera línea atendiendo y evaluando a los pacientes con Covid-19, son los más interesados en que las jornadas de vacunación se hagan de “forma correcta” y que llegue a quienes se exponen a más riesgos. El especialista sostuvo que sería importante involucrar a todos los factores relacionados con la materia, entre ellos la Sociedad Venezolana de Infectología que él integra, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Academia Nacional de Medicina, los servicios y posgrados de infectología de distintos hospitales. "Esperaríamos que al igual que en otros países estuvieran publicados los lineamientos y que supiéramos que el personal que va a encargarse de la vacunación sabe muy bien que va a hacer”, expresó el especialista. Figuera Esparza sostiene que: “Sputnik V es una excelente vacuna, con casi 92% de eficacia, con una seguridad muy buena, lo que se ha visto en Argentina, y estamos alegres de que haya llegado, pero no es suficiente”. “Lo importante es que ocurra la vacunación y que ocurra de manera adecuada, que se sigan los lineamientos técnicos en cuanto a la conservación y manejo de la vacuna. Hay que entender que la vacuna cada dial tiene 5 dosis y después de descongelada tiene 7 o 10 minutos para descongelarse y tiene que colocarse en menos de 30 minutos esas 5 dosis, una vez descongelada no se debería congelar de nuevo”, explicó. El medico reitera que el proceso de vacunación contra el Covid-19 es mucho más complejo que cualquier otra campaña de vacunación que se haya hecho en el país. “Tiene que ser manejada también bajo lineamientos de bioseguridad, hay que proteger a las personas que van a ser vacunadas y hay que proteger a los que están vacunando, en espacios adecuados, en espacios bien ventilados y teniendo todos los elementos de bioseguridad que corresponde”, dijo. VOA consultó con trabajadores sanitarios de dos hospitales de la capital venezolana y todos coincidieron en no tener información sobre dónde iniciarán el proceso de vacunación, ni quienes serán los primeros beneficiados. Maduro dijo que han planificado una “vacunación masiva en etapa avanzada para el mes de abril”. En diciembre, Rusia y Venezuela firmaron un contrato para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y el fin de semana llegaron las primeras 100.000 dosis.