El fútbol es para todos, dice la Federación alemana sobre la homosexualidad





18/02/2021 - 10:23:52

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, se posicionó claramente a favor del llamamiento de cientos de futbolistas, hombres y mujeres, en defensa de sus colegas homosexuales, en una entrevista publicada en la página web de la entidad, dfb.de. "El fútbol es para todos. Hay que proclamarlo. En el campo y en las gradas. Queremos vivir esta diversidad", dijo el dirigente de la DFB. "Pero para ello, también tenemos que promoverlo y eliminar los obstáculos que aún existen", exigió Keller. El presidente de la DFB dijo que la creación de un punto de encuentro en la entidad para la diversidad sexual y de género sirve para enviar una señal, dejando claro que ambos temas son importantes para la Federación y sus asociaciones de los estados federados. Y subrayó que lo importante son las personas, informa DPA. "No queremos perder jugadores o aficionados porque se sientan discriminados o no sean bienvenidos", añadió Keller. "Todo el mundo debe poder jugar o ver el fútbol sin ser discriminado ni tener miedo", agregó, al insistir en que, para que el fútbol sea accesible a todos, debe estar ahí para todos, dándoles poder y ofreciéndoles comunidad y protección contra la hostilidad. La revista de fútbol "11 Freunde" (Once amigos) informó en su número más reciente sobre el pensamiento y el comportamiento homófobos en el fútbol y, al mismo tiempo, difundió un llamamiento que firmaron más de 800 futbolistas de ambos sexos. "Los apoyaremos y alentaremos y, si es necesario, los defenderemos contra la hostilidad. Porque estás haciendo lo correcto y nosotros estamos de tu lado", rezaba el emotivo llamamiento publicado por la revista. Entre los firmantes del documento titulado "¡Puedes contar con nosotros!" se cuentan profesionales como Max Kruse (Union Berlin), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonas Hector (Colonia), Bakery Jatta (Hamburgo), las jugadoras internacionales Almuth Schult y Alexandra Popp (Wolfsburgo), así como equipos enteros de clubes profesionales. La DFB apoya esta campaña en redes sociales. En Alemania, "hasta la fecha, ningún jugador profesional en activo ha admitido su homosexualidad, pero incluso en el fútbol amateur, salir del armario no es ni mucho menos algo natural", comentó Keller.