Solo el 20% de los colegios pasa clases presenciales en Tarija





18/02/2021 - 08:34:04

El País.- El 20 por ciento de los colegios de Tarija pasa clases presenciales y semipresenciales en el subsistema regular, según informe de la Dirección Departamental de Educación, instancia que también está alerta al comportamiento epidemiológico de la Covid-19, porque de acuerdo a ello se puede cambiar la modalidad. El 80 por ciento de los establecimientos aplica la modalidad a distancia, toda vez que están concentrados en áreas urbanas donde se tiene una mayor curva de contagios de la enfermedad pandémica. Sin embargo, la educación no llega al 100 por ciento de los inscritos. El director departamental de Educación de Tarija Eudal Tejerina explicó que, si bien se tienen niveles de avance curricular en todos los distritos, también hay niveles de dificultad, que obedecen a la condicionante de la pandemia, por ello, se trabaja para realizar ajustes. El funcionario dice que su institución está alerta a los casos de Covid, pues, donde no haya muchos contagios se mantendrá la modalidad de clases presenciales, que principalmente es en el área rural, donde también la población estudiantil es disminuida. Para el caso de las modalidades a distancia, la autoridad señaló que el Ministerio de Educación trabajó en las plataformas, pero son los municipios los que deben mejorar el servicio, en cuanto refiere a conectividad de Internet y herramientas para las clases, como las computadoras. El secretario de Desarrollo Humano del Municipio Rodrigo Fuenzalida explicó que su repartición trabajó en una primera entrega de material escolar que tuvo una inversión de 300 mil bolivianos, pero continúan las labores para hacer más adquisiciones, que también tienen que ver con materiales de bioseguridad y se llegará a una inversión de un millón de bolivianos. También se adquirirá servidores para las plataformas virtuales y la impresión de cartillas para estudiantes del nivel secundario, correspondiente al avance del primer trimestre del año escolar. Fuenzalida dice que la falta de información, por parte de la Dirección Distrital, frena los avances para dar condiciones a los estudiantes. A la fecha no les hicieron conocer de manera oficial la lista de colegios que pasan clases presenciales, de manera que se puede contratar el desayuno escolar y el transporte. Conoce de manera extra oficial que 39 unidades educativas de Cercado iban a pasar clases presenciales porque no tenía condiciones de conectividad a Internet, pero no le llegó el dato de manera oficial. El funcionario también dice que aún desconoce el modelo de cartillas que deben imprimir ni qué plataforma usarán los estudiantes. El ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Rural de Tarija (Fedetert), Efraín Sánchez, había manifestado su preocupación por que la Resolución Ministerial 001/2021 hablaba de las modalidades de clases, pero no especificaba quién debía hacerse cargo de los materiales para la educación a distancia o semipresencial, como la impresión de cartillas. A tiempo de advertir que el maestro no podía asumir esos gastos. Como dirigente observa que el Gobierno nacional da más competencias a los municipios, pero no acompaña con mayores recursos económicos para cumplir esa responsabilidad.