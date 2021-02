Covid-19 vuelve a tocar a los asilos con dos fallecidos y cinco enfermos





18/02/2021 - 08:32:28

Los Tiempos.- La pandemia del coronavirus vuelve a tocar los asilos en Cochabamba, esta vez al hospicio El Buen Pastor, donde dejó dos personas de fallecidas, cinco enfermos y 12 sospechosos de una población de 60 en esta segunda ola, informó ayer la directora de este centro, Rosalina Orellana. El virus ingresó aparentemente porque una de las trabajadoras salió de vacaciones por 15 días, luego de estar casi un año encerrada por la emergencia sanitaria en el asilo y “volvió con el virus y contagió a los ancianitos”, explicó Orellana. “Nos hemos cuidado todo el año; una de las empleadas nos pidió permiso por 15 días para ir de vacaciones, regresó y a los pocos días nos trajo la prueba que había dado positiva. Ella trabajaba en la zona de varones y por eso ellos son los más afectados”, dijo la directora del asilo. Añadió: “El lunes hicieron el rastrillaje. Detectaron seis personas que estaban delicadas; de ésas, dos fallecieron, dos se llevaron al Hospital del Norte y dos están aisladas en el asilo. Luego, detectamos uno más que también está aislado”, indicó Orellana. Las dos personas fallecidas son un hombre de 75 años y una mujer de 80 “que no tenían enfermedades de base” y su deceso fue repentino, contó la directora. Asimismo, explicó que este asilo necesita medicamentos como terbocil forte, ceftriaxona, dexametazona, azitromicina, flexicam, vimin, levofloxacina, branulas y betametazona para tratar a los pacientes aislados y con sospechas de Covid-19. Al respecto, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social de la Gobernación de Cochabamba (Sedeges), Bárbara Alave, señaló que se continúa realizando el monitoreo de los ancianos del asilo El Buen Pastor. Además, existe un estricto control en el protocolo de bioseguridad y, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), se realizan pruebas rápidas y de hisopado a todas las personas que son acogidas en este centro. “El sábado hemos tomado conocimiento de este tema de los adultos mayores. De manera inmediata hemos tomado contacto con los del Sedes y el lunes hemos hecho las pruebas rápidas y de PCR y la vigilancia epidemiológica”, dijo Alave. “Antes, durante y ahora, estamos haciendo las gestiones. Hoy hemos recibido donaciones de Visión Mundial para dotar de equipos de bioseguridad a los adultos mayores”, añadió. Sobre los medicamentos requeridos, la directora del Sedeges señaló: “Vamos a hacer las gestiones para coadyuvar”. Quienes deseen ayudar a este asilo pueden contactarse con la directora, Rosalina Orellana, al celular 763-15197, o apersonarse al hogar, en la esquina de las calle Suipacha y Santiváñez. En la primera ola de contagio de la Covid-19, en julio de 2020, al menos 10 adultos mayores fallecieron en el asilo San José. Además, se detectaron más de 60 contagiados en este hogar. Poca bioseguridad y la solidaridad La directora del asilo El Buen Pastor, Rosalina Orellana, señaló que las personas que atienen a más de 60 ancianos en este hogar no cuentan con implementos de bioseguridad, por tanto, pidió el apoyo. “Nosotras, con lo que tenemos estamos ateniendo (a los ancianos); no tenemos trajes de bioseguridad, guantes estamos utilizando los que son de limpieza. Necesitamos barbijos y alcohol, aquí todo nos será útil y es bienvenido porque lo estamos necesitando”, dijo. Quienes deseen ayudar pueden contactarse con la hermana Rosalina Orellana al celular 763-15197, o apersonarse al hogar.