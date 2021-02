Candidato a presidencia de Ecuador Andrés Arauz no reconocería a Guaidó como presidente





17/02/2021 - 20:31:43

VOA.- El candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo a la Voz de América que en caso de ser elegido presidente no reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, rompiendo con la línea del gobierno saliente. El político socialista, que pasó a segunda vuelta en unos comicios donde está aún por definir a quién se enfrentará, dijo durante su visita a Washington DC que aunque la política hacia Venezuela no sería su prioridad, cree que un futuro gobierno bajo su mandato puede servir de “puente” para “reconstruir la confianza” entre los países en Latinoamérica. “Nuestra política exterior no se va a enlazar con el señor Guaidó”, sentenció Arauz y justificó su postura diciendo que en Latinoamérica “existe una tradición” de reconocer a aquellos “que ejercen control sobre el territorio”. “Creo que no se puede avanzar en esa dirección [de reconocer a Guaidó] porque es un camino sin fin”, dijo el candidato. Arauz, cercano al expresidente Rafael Correa, obtuvo poco más del 30% de los votos en la primera vuelta el 7 de febrero. Sin embargo, el país continúa en una profunda incertidumbre electoral, con la duda aún sobre quién será el otro candidato en segunda vuelta. De acuerdo con el portal del CNE, que muestra la totalidad de los votos computados, Guillermo Lasso, un conservador, obtuvo el 19,74% y Yaku Pérez, con el 19,38%, con una agenda ambientalista de izquierda. La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó preocupación sobre el proceso electoral y pidió al país ofrecer garantías de transparencia a los partidos políticos. Tanto Pérez como Lasso han pedido un recuento al Consejo Nacional Electoral, pero ha habido discrepancias sobre bajo qué condiciones y en qué provincias centrarse, complicando la situación. Arauz se mostró confiado en la capital de EE.UU -donde se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y grupos inversores- sobre su postura como candidato diciendo que, “aunque podrían haber habido” irregularidades en la primera vuelta, su campaña “va adelante”. Sobre su reunión con el FMI, Arauz dijo que mostró a los representantes su propuesta de políticas económicas sobre cómo reforzar la economía “dolarizada” de Ecuador y conversó sobre cómo se podría “tratar de buscar un mayor acuerdo” que el que está en pie con el gobierno de Lenín Moreno. El rechazo a un acuerdo con el FMI, que llevó a la eliminación de subsidios a la gasolina, estuvo en el centro de una serie de masivas protestas en Ecuador en el 2019 liderada por el movimiento indígena.