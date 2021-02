Sin sentencia ejecutoriada, Rafael Quispe va a la cárcel y pide ser encarcelado





17/02/2021 - 20:21:48

La Razón.- Sin contar con la sentencia ejecutoriada de su condena, el candidato a la gobernación de La Paz Rafael Quispe llegó este miércoles con un grupo de sus simpatizantes hasta la puerta de la cárcel de San Pedro para pedir ser encarcelado en cumplimiento de la condena por acoso político contra la excandidata Felipa Huanca, del MAS, en primera instancia. “Saben que la semana anterior he sido sentenciado a dos años a cumplir en la cárcel de San Pedro, señor oficial me estoy viniendo a presentar, señor oficial le pido cumplir la ley”, le dijo Quispe a un oficial que esperaba en la puerta de la cárcel, en el centro de La Paz. El oficial le respondió que primero debe contar con el mandamiento de condena respectivo para ser encarcelado: “Lastimosamente no estamos cumpliendo la ley y la formalidad”. Seguidamente le pidió que se retire del lugar junto a sus seguidores. Quispe fue condenado a dos años de cárcel por la denuncia de acoso político contra Huanca, exdirigente de las Bartolina. Se le inició el juicio por haber vinculado a Huanca con hechos de corrupción en el exFondo Indígena, lo que a su vez –denunció- afectó su carrera política. Según la norma vigente, tiene posibilidad de impugnar la condena como anunció haría su abogado, Eduardo León. Debe ejecutoriarse la condena para que pueda cumplirse. Quispe aseguró que la sentencia es parte de una estrategia para inhabilitarlo en su candidatura por la alianza Somos Pueblo a la Gobernación de La Paz.