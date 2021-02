MTS pide inhabilitar candidatura de Santos Quispe por no renunciar al Sedes





17/02/2021

Página Siete.- El Movimiento Tercer Sistema (MTS) liderado por el gobernador de La Paz Félix Patzi, presentó una solicitud al Órgano Electoral para que proceda a la inhabilitación de la candidatura de Santos Quispe a la Gobernación de La Paz por la agrupación Jallalla. “En la mañana de hoy hemos presentado ante el Tribunal Electoral Departamental de La Paz una solicitud formal, como corresponde, de inhabilitación del candidato a gobernador del departamento La Paz por la agrupación Jallalla”, denunció el representante del MTS, Édgar Ramos. El principal argumento es que el hijo de Felipe Quispe no habría renunciado al cargo que desempeña en el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Se denunció que Santos trabaja en esa institución desde 2016, y que hasta el momento no se conoció su renuncia. “Tenemos información que el señor (Santos Quispe) no ha renunciado a su cargo y continuaría trabajando para el Estado. En concreto es técnico administrativo del Sedes La Paz, y no conocemos (su renuncia). Por eso pedimos al Tribunal Electoral que verifique esta información y proceda como corresponde”, indicó Ramos. Santos fue proclamado el 2 de febrero por Jallalla como candidato a la Gobernación de La Paz, luego de casi un mes del deceso de su padre, quien era en un inicio el candidato elegido de ese frente.