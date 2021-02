Loza: Aún no se cambió al 100% del personal pitita





17/02/2021 - 19:59:09

Erbol.- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, afirmó que hasta el momento no se cambió al 100% del personal “pitita” o que ingresó en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez y negó que se use a funcionarios para la campaña de cara a las elecciones subnacionales. “Hay que decir a la derecha que a sus pititas todavía no los hemos cambiado al 100%. Nosotros hemos sido muy respetuosos, así que es falso que nos digan que la campaña se hace con servidores públicos del Estado, es totalmente falso”, sostuvo. En las últimas horas se difundió un video donde se lo ve viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, pedir en un acto proselitista la lista de funcionarios públicos que no hagan campaña por MAS en las elecciones subnacionales. “Estos servidores públicos están ejerciendo cargos gracias al proceso de cambio”, dijo Puma en el municipio de Puerto Quijarro, Santa Cruz. Loza pidió a la oposición “no inmiscuirse” en los asuntos internos del MAS y dejar que el partido encare la estrategia que la campaña junto con el expresidente Evo Morales, como jefe del frente político, en los diferentes departamentos del país. A mediados de noviembre, circuló un video donde militantes del MAS irrumpieron en oficinas del Viceministerio Descolonización para exigir la renuncia de los funcionarios que ingresaron a trabajar en el gobierno de Áñez.