Estado brasileño de Bahía anuncia toque de queda nocturno para evitar colapso hospitalario





17/02/2021 - 16:57:02

Xinhua.- El gobernador del estado brasileño de Bahía (noreste), Rui Costa, anunció este martes el toque de queda nocturno a partir del próximo viernes por siete días consecutivos para evitar aglomeraciones y nuevos contagios frente a un eventual colapso del sistema sanitario por el aumento de casos de la COVID-19. A partir de este viernes quedará restringida la circulación de personas en las calles y el funcionamiento de los servicios no esenciales entre las 22 y las 5 en el estado de Bahía, con excepción de tres municipios que no presentan riesgos en ocupación de camas de terapia intensiva. "El decreto va a valer por siete días y prohíbe actividades comerciales no esenciales. Es una medida que necesitamos para contener la tasa de contagios y una forma de contener el avance de este número alarmante que, si sigue creciendo, llevará al total colapso del sistema sanitario", dijo Costa. Las declaraciones fueron hechas en una reunión mantenida durante la misma jornada con los alcaldes y responsables por el área de salud del estado de Bahía, el cuarto más poblado de Brasil. En un comunicado divulgado por la gobernación de Bahía, la Secretaría de Salud regional informó que llegó al 74 por ciento la ocupación de las camas de UTI para casos graves de coronavirus. "Tenemos un riesgo de colapso del sistema de salud y apenas medidas severas de distanciamiento social minimizará una suba en los contagios", dice el comunicado del Gobierno regional de Bahía. Bahía acumula 10.864 muertes desde el inicio de la pandemia y 635.494 casos, mientras que Brasil suma 240.940 fallecidos y 9.921.981 infectados. Otros estados han tomado decisiones como toque de queda nocturno durante la pandemia, como Amazonas, Paraná y Mato Grosso do Sul. El estado de Bahía, sede del famoso desfile de carnaval de su capital, Salvador, suspendió las celebraciones este año por la pandemia tras la presencia de miles de personas aglomeradas en las playas.