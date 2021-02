Ecuador espera concluir escrutinio del exterior para proclamar resultados oficiales de comicios presidenciales







17/02/2021 - 16:23:11



Xinhua.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador proclamará los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 7 de este mes, después de que en los próximos cuatro días concluya el escrutinio de votos en el exterior, informó hoy el consejero del organismo, José Cabrera.



"Lo que corresponde es continuar con el escrutinio hasta su culminación, considerando que los sujetos políticos podrán interponer recursos administrativos o jurisdiccionales, y sólo cuando los resultados electorales se encuentren en firme se procederá a la proclamación definitiva", dijo el consejero del CNE a la televisora local RTS.



El CNE aprobó el martes en sesión plenaria ampliar cuatro días más el escrutinio de las jurisdicciones electorales del exterior.



La proclamación oficial de resultados es el siguiente paso, luego de que la institución no logró aprobar el martes un informe jurídico para viabilizar el recuento parcial de votos en 17 de las 24 provincias del país sudamericano, en medio de la incertidumbre en los actores políticos.



El recuento fue acordado el pasado día 12 con los candidatos presidenciales Yaku Pérez del movimiento indígena y Guillermo Lasso de centroderecha, quienes mantienen un empate técnico en la disputa por el segundo puesto para el balotaje del 11 de abril venidero.



El recuento fue solicitado por Pérez ante crecientes sospechas de intento de fraude para dejarlo fuera de la segunda vuelta electoral.



Cabrera, quien votó en contra del informe jurídico para viabilizar el recuento, dijo que no se cierra a la apertura de urnas después de que se proclamen los resultados oficiales.



Argumentó que lo importante es "que no se detenga el proceso electoral" y que se continúe con el escrutinio, porque no se puede permitir un retraso en las fechas del calendario electoral.



El consejero precisó que luego de la proclamación de resultados, los sujetos políticos podrán interponer los recursos que consideren pertinentes.



La Ley Electoral de Ecuador establece que se podrán verificar los votos de la urna cuando una acta sea rechazada por el sistema debido a inconsistencia numérica, cuando en una acta falten firmas y cuando un sujeto político presente copia de una acta que no coincida con lo computado.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, coincidió con Cabrera en una entrevista realizada la noche del martes por la cadena televisiva estadounidense CNN en Español.



Atamaint dijo que los candidatos o las organizaciones políticas tienen la "posibilidad legal" de interponer impugnaciones ante el CNE e incluso apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), máximo órgano de jurisdicción electoral.



Sostuvo que el segundo finalista para el balotaje del 11 de abril próximo es definido por el conteo oficial del CNE, además de que los resultados oficiales que procesa son los que cuentan y los que deberán ser proclamados.



El candidato Lasso obtuvo el 19,74 por ciento de los votos válidos y Pérez logró el 19,38 por ciento, según el 100 por ciento de las actas procesadas por el CNE del escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero.



Entre estos dos candidatos presidenciales saldrá el rival del aspirante Andrés Arauz, candidato de la coalición de izquierda Unión por la Esperanza (Unes), quien obtuvo el primer sitio en la primera vuelta con el 32,72 por ciento de los votos.