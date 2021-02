Suspenden audiencia de juicio oral contra el gobernador Rubén Costas







17/02/2021 - 12:52:10



Santa Cruz.- Este miércoles, en el piso 12 del Palacio de Justicia, ante la inasistencia del viceministerio de Lucha contra la Corrupción, fue suspendida la audiencia de juicio oral contra el gobernador Rubén Costas por el caso de la adquisición en 2007 de 40 camionetas para atender en su momento la tragedia de las inundaciones de 2006, cuando se salió de su cauce el Río Grande.



Al respecto, Rubén calificó de inverosímiles estos juicios que pesan en su contra, aunque que le quedan varios pendientes, por causas como la Ley 001, que es la base del proceso autonómico en el país.



Reclamó que ante ello tiene que presentarse cada mes ante la justicia y también cuenta con arraigo y congelamiento de sus bienes, aunque no se victimiza por ello, sino que se siente muy orgulloso.



Respecto al caso en cuestión, recordó que en ese momento el equipo del Gobierno Departamental estaba prácticamente deshecho, por lo cual compraron camionetas doble cabina de doble tracción, que sirvieron para apoyar en las tareas de evacuación y dotación de alimentos a las miles de personas damnificadas, cuyo resultado se hoy se concreta con cientos de kilómetros de defensivos, como diques de protección y canales para que no vuelva a suceder otra tragedia de esta naturaleza en estos últimos quince años en Santa Cruz.



“¿Por qué nos hacen el juicio?, porque para hacerlo de forma transparente agarramos a Naciones Unidas del PNUD he hicimos que ellos sean los que liciten; al hacer esa licitación de forma transparente, logramos que los recursos que nos había aprobado la Asamblea Departamental, en ese tiempo el Consejo, nos sirvan para adquirir un 30% más de movilidades (…), justificó el primer servidor público del departamento.