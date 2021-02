Brasil envía delegación a Israel para aprender sobre spray contra Covid-19







17/02/2021 - 12:40:33



Agencia Brasil.- El presidente Jair Bolsonaro dijo que enviará una delegación brasileña para conocer el aerosol nasal EXO-CD24 que está siendo desarrollado contra la Covid-19 por el Centro Médico Ichilov en Tel Aviv, Israel.



“También estamos coordinando una delegación que va a Israel, sobre el spray para curar la Covid-19, el EXO-CD24. Si Dios quiere, funcionará", dijo en un video grabado el martes (16) en la playa de São Francisco do Sul, sur de Brasil. El mandatario y sus familiares disfrutan el período de Carnaval alojados en un área militar privada.



“Al parecer, el tratamiento de la Covid en casos severos, a través de este spray, tiene todo para funcionar”, agregó Bolsonaro. Según él, Brasil debería participar en la siguiente etapa de prueba del producto.



“Ya hablamos con Anvisa [la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria]. Una vez que se ingrese la documentación habitual, para el tratamiento experimental, creo que Anvisa tiene todo para dar el visto bueno y también comenzar a realizar pruebas en Brasil.”



Bolsonaro habló por teléfono el viernes (12) con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el tema.



INPI



En su sitio web, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Brasil proporciona información de diversas fuentes sobre investigaciones de tecnologías relacionadas con la Covid-19 en todo el mundo, incluidos los medicamentos. Según, publicado por el INPI el 8 de febrero, ya se han completado las pruebas de fase 1 con el EXO-CD24.



“El hospital anunció que se administró la sustancia EXO-CD24 a 30 pacientes cuyas condiciones eran moderadas o peores y los 30 se recuperaron – 29 de ellos en tres a cinco días –. La droga combate la llamada tormenta de citocinas, que se cree que es responsable de muchas de las muertes asociadas con la enfermedad. El medicamento utiliza exosomas, pequeñas bolsas que transportan materiales entre las células, para llevar a los pulmones la proteína CD24, que el grupo de estudio ha estado investigando durante décadas. Esta proteína ayuda a calmar el sistema inmunológico y contener la tormenta”, dice la publicación.



El texto explica que el fármaco se inhala una vez al día durante unos minutos, durante cinco días, y se dirige directamente a los pulmones.



Hasta la fecha, destaca el INPI, no existe ninguna vacuna o tratamiento farmacológico aprobado contra la Covid-19. Las vacunas que se están aplicando en varios países han sido autorizadas solo para uso de emergencia y aún se encuentran bajo estudios.



Al igual que las vacunas, los estudios de medicamentos se dividen en varias etapas y, en Brasil, necesitan autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para realizarse. La lista de ensayos clínicos autorizados por la Anvisa aún no contiene el spray EXO-CD24. En la fase 3, el fármaco se administra a un gran número de personas, normalmente miles, para demostrar su eficacia y seguridad.