La llegada de las vacunas Pfizer al país no tiene fecha





17/02/2021 - 08:43:23

Los Tiempos.- La viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, informó ayer que no se sabe exactamente en qué fecha arribarán las casi 100 mil dosis de la vacuna Pzifer que se había anunciado que llegarían al país el 15 de febrero pasado. “Nosotros hemos cumplido con todos los documentos, casi de manera inmediata, que nos han exigido, y ahora estamos a la espera que los fabricantes de Pfizer pueden entregar las dosis comprometidas al mecanismo Covax”, señaló la autoridad de salud ayer en entrevista con radio Panamerica. Dijo que hasta el momento no les han informado sobre la fecha exacta en la que van a entregar y van a llegar esas vacunas al país. “Estamos esperando y haciendo el seguimiento a través de Cancillería para que ellos nos ayuden a tomar contacto con Covax y tener información más precisa”, dijo. A principios de febrero, Bolivia recibió la comunicación de que sería uno de los primeros países en recibir las vacunas gratuitas gestionadas por el mecanismo Covax, programa creado por la Organización Mundial de la Salud para dar un acceso equitativo a las inmunizaciones contra la Covid-19. Bolivia recibirá casi 100 mil vacunas Pfizer y 900 mil desarrolladas por AstraZeneca y Oxford. Castro anunció la semana pasada la llegada de las Pfizer para el 15 de febrero y las restantes en los siguientes meses. Respecto a la fecha anunciada, la Viceministra precisó que la demora se debe a los problemas que están teniendo los fabricantes con los plazos comprometidos y este problema escapa a la responsabilidad de Covax y los países que van a recibir las dosis, por lo que sólo queda aguardar. Mientras tanto, dijo que ya se tiene asegurada la llegada, hasta este 28 de febrero, de las vacunas chinas, del medio millón de dosis gestionadas por el Gobierno de Luis Arce, una parte comprada (400 mil) y otra que es donación (100 mil). BOLIVIA SUMÓ 562 NUEVOS CONTAGIOS El país despidió el Martes de Ch’alla con 237.706 casos acumulados, de los cuales 46.277 se mantienen activos, 180.155 recuperados y 11.274 decesos. Este martes sumó 562 nuevos contagios y 40 decesos, según el último reporte del Ministerio de Salud. Durante esta jornada fue el departamento de La Paz el que más casos sumó, con 251.