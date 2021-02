La Paz: 1.317 menores de edad se contagiaron en la pandemia





17/02/2021 - 08:37:35

Página Siete.- Desde marzo del año pasado -cuando la pandemia del coronavirus llegó al país- hasta ayer 1.317 menores de 15 de años de edad se contagiaron la Covid-19 en La Paz, según datos oficiales del Servicio Departamental de Salud (Sedes) paceño. “Esta (cifra) es el 3% de la distribución de la población. Se dice -pero en realidad no estamos muy seguros de esta situación- que los niños se enferman menos porque tienen menos receptores ácidos a nivel de las células pulmonares, por lo tanto, la probabilidad de que (los pequeños) se infecten es mucho menor en comparación con las personas mayores de 20 años”, dijo a Página Siete Mayber Aparicio, jefe de la unidad de epidemiología del Sedes. “(Los niños y adolescentes) son menos susceptibles al contagiarse”, aseguró el especialista e indicó que esta población puede ser portadora del virus”. “Puede contagiar como cualquier otro (infectado)”, aseguró.



Según datos del Sedes, durante la pandemia, 80 bebés de cero a un año dieron positivo al virus. Además, 204 pequeños que tienen entre uno y cuatro años se contagiaron la Covid-19. De acuerdo con el reporte oficial, 1.033 menores de edad entre cinco y 14 años dieron positivo al coronavirus. En total, 1.317 niños y adolescentes se contagiaron la Covid-19 en la primera y la segunda ola del coronavirus en el departamento de La Paz. ¿Cuáles son los riesgos? Si un niño se contagia la Covid-19, se espera que no desarrolle neumonía, explicó Aparicio. “Los signos de peligro en los niños son irritabilidad, fiebre y tos persistente”, sostuvo e indicó que si los pequeños reportaron uno de estos síntomas, los padres deben estar en alerta y buscar atención médica. Según las autoridades, los menores de edad se contagiaron de familiares cercanos, madres y padres. Además, la situación de los menores de edad se complica, considerando que cuatro de cada 10 escolares -entre cinco y 18 años- tienen sobrepeso y obesidad, de acuerdo con un estudio elaborado y publicado el año pasado por el Ministerio de Salud. El Comité Científico del Hospital del Norte de la ciudad de El Alto alertó que los niños tienen mayor carga viral en la faringe y por eso son los que propagan más la Covid-19. Los especialistas recomendaron que los menores de edad se queden en casa y en caso de salir a la calle por alguna emergencia, deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios del coronavirus. “Algo muy interesante pasa en los niños”, dijo Antonio Viruez, presidente del Comité Científico del Hospital del Norte, quien aseguró que se comprobó que los menores de edad almacenan en mayor cantidad el virus en comparación con los adultos. “Tienen mayor carga del virus en la faringe, que es a partir de donde se disemina la infección” dijo el experto e indicó que “(los pequeños) son los que contagian más”. Aclaró que los infantes tienen menor severidad, pero sí son un reservorio muy importante del virus Sars-Cov-2. Además de los registros e investigaciones de los galenos del Hospital del Norte, Viruez mostró varios estudios que se elaboraron en países de Norteamérica y Europa que respaldan toda esa información. El médico explicó que es muy importante que los niños no salgan de casa. “Existe una gran preocupación cuando (algunas personas) proponen la idea de regresar a clases (presenciales)”, agregó. Preocupación Cochabamba Al menos 125 niños, menores de cinco años, dieron positivo a la Covid-19 en la segunda ola de la pandemia en el departamento de Cochabamba. “Son 125 casos (positivos) en esta segunda ola, la mayoría de ellos asintomáticos”, informó a Página Siete el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.



Reporte La autoridad sanitaria recordó que desde el inicio de la pandemia, el 10 de marzo del año 2020, hasta la fecha se registró un total de casi 450 niños contagiados por el coronavirus en el departamento de Cochabamba. “Nosotros cada día estamos reportando entre tres a cinco niños (contagiados por el virus)”, explicó el director del Sedes cochabambino.