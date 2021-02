Justicia anuncia la promulgación de norma y médicos alistan lucha





Los Tiempos.- Ante la intención del Gobierno de promulgar la Ley de Emergencia Sanitaria sin modificaciones, los trabajadores en salud anuncian una lucha movilizada en todo el país. Este martes, el Ministerio de Justicia aseguró que el documento es legítimo, necesario y constitucional, por lo que será ratificado por el presidente Luis Arce. “La norma que será promulgada por el presidente Luis Arce ha cumplido con todos los requisitos de legitimidad y legalidad establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE). Fue debatida en varias reuniones de consenso con los dirigentes de los médicos”, señala un reporte emitido por el Ministerio de Justicia. El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, denunció que el sector de salud realizó todas las gestiones para sostener reuniones con autoridades gubernamentales, pero que no recibieron una respuesta a las solicitudes. “Han pasado dos semanas desde que se hicieron las observaciones a esta ley, teníamos todo el tiempo de debatir, trabajar, buscar un acuerdo, pero lamentablemente no hay respuesta de las autoridades. Todo indica que van a promulgar la ley sin hacer las mejoras que corresponden, y esto significaría una movilización a nivel nacional”, anunció el representante de los trabajadores en salud. El Gobierno, a través de Justicia, señala que la ley de emergencia es producto de acuerdos legítimos y de buena fe alcanzados con la dirigencia de los médicos y cumple con los requisitos de constitucionalidad para implementar en el país una acción conjunta entre el Ejecutivo central y los Gobiernos subnacionales contra el coronavirus. “Este Gobierno no habla ni una línea de los esfuerzos que hicimos y hacemos para luchar contra la pandemia, y de por sí se ha controlado esta pandemia por la población y el Gobierno, nosotros no hemos hecho nada, esa realidad la estamos viviendo y muestra que la irracional e irreflexiva posición del MAS no ha cambiado en 15 años, va a seguir yendo contra nosotros por todo motivo que quiera”, cuestionó. Paros Respecto a las medidas de presión anunciadas por el sector de salud, la cartera de Justicia, a través de una nota, refiere que, de acuerdo con la CPE, “los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida”. “Por esta razón, el artículo 19 de la Ley de Emergencia Sanitaria aclara que durante el tiempo de vigencia de la emergencia, es decir, mientras dure la pandemia del coronavirus, los servicios de salud no podrán ser interrumpidos”, afirma el Ministerio de Justicia. “No entendemos la dureza de la decisión tomada, que no admita que un sector pueda hacer conocer sus observaciones. Es muy preocupante, pero todo indica que, de promulgarse, va a iniciarse a nivel nacional una lucha movilizada en todo el país”, reiteró Romero. Santa Cruz En tanto, el sector salud de Santa Cruz continúa con las exigencias de medidas drásticas para frenar los contagios. El presidente del Colegio Médico cruceño, Edil Toledo, en contacto con un medio televisivo, anunció una reunión a partir de este miércoles 17 de febrero para sacar un voto resolutivo sobre las medidas que adoptarán luego del encapsulamiento del carnaval. “Depende de todo el sector, pero hay algunos sectores más radicales que quieren ir a un paro o incluso a la parte legal y hacer una demanda ciudadana”, aseguró. NEGOCIO CUBANO CON LOS MÉDICOS Los profesionales en salud de Cuba llegaron a Bolivia en 2006 durante la gestión de Evo Morales. En reiteradas oportunidades se aseguró que era una cooperación de La Habana, pero se conoció que se pagaba grandes sumas de dinero a la misión cubana, el 70 por ciento se iba directo a la administración de la nación caribeña. Cada cubano recibía 1.040 dólares por mes y por día recibían 68 bolivianos en viáticos y el Estado debía pagarles los viajes en avión. Se calcula que durante el gobierno de Morales se entregó a Cuba un monto aproximado de 147 millones de dólares. DENUNCIAN INGRESO DE MÉDICOS CUBANOS AL PAÍS El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, denunció que, como en la época de las anteriores administraciones del MAS, la gestión actual prepara el ingreso de brigadas de médicos cubanos. “Hemos recibido una nota muy confidencial que la estamos evaluando y repasando, nada más buscando que nos confirmen unos datos, pues ya estaría acá una primera brigada, ya estarían en un pueblo de La Paz. Vamos a averiguar con detalle y hacer conocer con detalle a todo el país”, adelantó Romero. En diciembre pasado, a un mes de la asunción de Luis Arce, el encargado de negocios cubano en La Paz, Danilo Sánchez, dijo que hay “muchas posibilidades” para que la isla coopere con el nuevo Gobierno de Bolivia, incluso mediante el regreso de su brigada médica, que salió del país durante el gobierno transitorio de la presidenta de Jeanine Áñez. “Venimos abiertos para escuchar las propuestas, las solicitudes, creo que podemos y tenemos muchas posibilidades de cooperar en muchas ramas: en la rama científica, en la rama de educación, en la rama de la salud. Efectivamente, nos interesa mucho la cooperación en el ámbito comercial, en el ámbito de la inversión”, afirmó el diplomático luego de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.