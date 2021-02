Encuestadora en la mira del MAS tras sondeos adversos





17/02/2021 - 08:25:59

Página Siete.- Después de la publicación de la última encuesta electoral de Ciesmori para la red Unitel, en la que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) no son favoritos en la intención de voto en cuatro plazas importantes del país, el partido azul puso en la mira a la encuestadora. Al anuncio del expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, quien dijo el lunes que se sancionará a las empresas encuestadoras, surgen más respaldos como desde solicitar una auditoría al trabajo que realizó la empresa hasta la suspensión de la empresa para que realice ese tipo de estudios. La semana pasada, Ciesmori publicó mediante la red Unitel la segunda encuesta de intención de voto para las elecciones subnacionales del 7 de marzo. En este estudio de opinión el MAS no aparece como favorito en plazas del eje troncal, como los municipios de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto. “Yo nunca he creído en las encuestas, especialmente de Ciesmori (…) Entiendo perfectamente el direccionamiento de Ciesmori mediante los distintos medios de comunicación. Tarde o temprano habrá la sanción sobre estas empresas o instituciones que están haciendo daño a la democracia. Repito, el MAS (en las elecciones subnacionales) se va a ratificar como la primera fuerza de Bolivia”, dijo Morales el lunes en Cochabamba. El diputado del partido azul Juanito Angulo afirmó en declaraciones a Página Siete que este tipo de estudios de opinión en materia electoral no reflejan el sentimiento de la población porque “en las calles la percepción es otra”, por lo que se genera desconfianza en el trabajo de las empresas encuestadoras. “Nosotros como legisladores no confiamos en Ciesmori (…) tendría que haber un instrumento legal para sancionar, para revisar y verificar los datos, por ejemplo (saber) a quiénes se les ha encuestado, tal vez sólo a servidores públicos que responden a los gobiernos municipales y no ha encuestado a la población, a la gente de la calle, al transportista”, manifestó Angulo. Para el exsenador del MAS Omar Aguilar en todos los procesos electorales desde 2005 la encuestadora publica estudios que muestran al MAS con porcentajes de aceptación que no son reales, eso con el objetivo de favorecer a otros partidos. Recordó también que en la gestión anterior pidió al Tribunal Supremo Electoral la “nulidad de la licencia de Ciesmori en particular” después de una supuesta “reunión secreta” entre los líderes de la exalianza Juntos y el representante de la empresa de estudios de opinión. “Yo creo que algo está mal. A futuro, no sé si los candidatos van a tener que invertir en su campaña con panfletos, afiches, la propaganda en medios de comunicación o pagarle a Ciesmori, porque hay que estar conscientes de que las encuestas tienen su influencia”, afirmó. Tanto Angulo como Aguilar coinciden en que los resultados de una encuesta electoral, previo a unos comicios, tienen el poder de influenciar en el electorado, en especial en los votantes que están indecisos y que tienden a dar su voto al candidato que tenga más opciones de ganar. Página Siete trató de comunicarse ayer por la tarde con el presidente de la empresa de estudios, pero fueron vanos los intentos. En su portal digital, Ciesmori se presenta como una empresa con treinta años de experiencia en el rubro de investigación de mercado en el país. Entre sus valores como institución están la confianza, el compromiso, la integridad e innovación.



Dockweiler anuncia citas con ministros El candidato a la alcaldía por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, anunció que la siguiente semana iniciará una serie de reuniones con ministros de Estado con el objetivo de comenzar a trabajar en la reactivación económica y la atención en salud para beneficio de los vecinos de La Paz. “La próxima semana ya tenemos reuniones con diferentes ministros para poder plantear el programa de reactivación económica, el programa de empleo, el programa de salud que también hemos establecido que vamos a llegar con las vacunas a los mismos barrios y zonas”, dijo en contacto con los periodistas, según una nota del partido. Dockweiler explicó que a partir de su gestión, si llega a la silla edil, su labor será trabajar desde las laderas hacia el centro porque las necesidades de esas zonas periurbanas son urgentes y de inmediata atención. En el tema de la salud, el candidato del MAS insistió que es uno de los ejes principales de su programa, más aún cuando la propagación de la Covid no da tregua. “Vamos a llegar con las vacunas a los mismos barrios, en las mismas zonas, como pretendemos hacerlo, nos vamos a prestar espacios de los vecinos donde se llevará equipamiento, plantel médico y las vacunas, así la salud va a estar a un paso de nuestros vecinos”, remarcó. Aclaró que no es necesario esperar a que pasen las elecciones, sino que desde ahora trabaja en busca de generar una sinergia con el Gobierno central para avanzar en la reactivación económica de tal manera que en un corto tiempo La Paz vuelva a los sitiales que se merece. MARCELO SILVA

Politólogo y profesor El OEP es corresponsable Se está generando un falso debate. El trabajo de las encuestadoras no es de libre albedrío. Las empresas que hacen encuestas tienen que cumplir requisitos y tienen que estar estrictamente bajo el “control de calidad” del Órgano Electoral, concretamente del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). El Órgano Electoral es corresponsable de la seriedad y el trabajo que cumplen las encuestadoras. La norma establece que no se puede publicar encuestas que no estén registradas en el Órgano Electoral y es la instancia encargada de velar que esa encuesta reúna los requisitos mínimos para brindar información. Además, la información que brinda una encuesta en un proceso electoral no tiene un carácter privado, están reguladas por ley y por una institución pública. En el momento que se inscriben al Órgano Electoral y presentan resultados bajo su tuición convierten el tema en público. Más allá de la discrepancia política, es importante hacerle la consulta al Órgano Electoral sobre estas encuestas, si están bien realizadas, ¿son confiables?, ésa es la duda. Las encuestadoras previamente de presentar los resultados públicamente presentan sus fichas técnicas al Órgano Electoral, entonces más allá de responsabilizar a la encuestadora, se debe consultar al Órgano Electoral para saber si la encuesta y la empresa reúnen los elementos técnicos que permitan recoger una fotografía del momento.