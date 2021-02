Este lunes Perú comienza distribución de 700,000 dosis de vacunas





16/02/2021 - 21:04:59

Este lunes se iniciará la distribución de las 700,000 dosis de vacunas contra el covid-19 para continuar con el proceso de vacunación en Perú, anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Sostuvo que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares), del Ministerio de Salud, se concentró en preparar los papeles para la distribución del segundo lote de vacunas Sinopharm adquiridas por el Estado peruano. “La distribución se realizará a partir de mañana (lunes) para que toda la población quede con la tranquilidad de que el proceso de vacunación continuará y que el Estado sigue distribuyendo las vacunas, pero también continuamos negociando con otros laboratorios más dosis”, afirmó. En ese sentido reiteró el compromiso del Gobierno de garantizar la provisión de vacunas para todos los peruanos antes de que culmine su gestión, el 28 de julio próximo. Dijo confiar en que la vacunación de personas por fuera del estudio no afectará las negociaciones para mayores dosis ni la relación con la empresa ni el gobierno chino, con quien han venido trabajando en forma permanente para traer al país un millón de dosis. “Vamos a continuar negociando y logrando acuerdos para que todos los peruanos tengamos vacunas, espero que esto (vacunación irregular) sea tratado de manera separada del proceso de vacunación que es una gran noticia para recuperar la salud de la población”, aseguró. Transparencia y energía En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el encargado de la comisión investigadora de las vacunación irregular, Fernando Carbone, la jefa del Gabinete reiteró que el Gobierno actuará con transparencia y la energía necesaria para determinar a los responsables de este hecho. Sostuvo que los funcionarios públicos que recibieron vacuna sin estar vinculados al estudio clínico no tienen cabida en la función pública, aunque dijo que no todas las personas que figuran en la lista entregada por la Universidad Privada Cayetano Heredia se inmunizaron en forma irregular. Aseguró que ni el presidente Francisco Sagasti ni ella tenían conocimiento de las vacunas experimentales y menos de que varias personas se habían vacunado, entre ellos integrantes del Gabinete. Indicó que las dosis implicadas en este tipo de vacunación no forman parte de las vacunas compradas por el Estado, las mismas que se encuentran inventariadas y han sido distribuidas para el proceso de vacunación, con la supervisión de la Contraloría. Precisó que el gobierno de transición dará cuenta de cada una de estas dosis adquiridas.