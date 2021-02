México presentará queja ante el Consejo de la ONU por el acceso desigual a las vacunas





16/02/2021 - 20:55:17

México presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) por el acaparamiento de vacunas contra el covid-19 que han llevado a cabo algunos países productores, como EE.UU., provocando que América Latina y el Caribe tengan tasas de vacunación más bajas. "Mañana vamos a presentar en el Consejo de Seguridad de la ONU la posición de México y América Latina respecto a lo que está ocurriendo en el mundo: la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas. Cómo los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe, mucho menores", señaló el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. "Lo vamos a plantear porque no es justo", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la conferencia matutina de este martes. México tiene contratos firmados con diversas farmacéuticas para la adquisición de 232 millones de dosis. Sin embargo, el acaparamiento del medicamento por parte de algunos países ha provocado retrasos en los envíos previamente pactados, por lo que las autoridades se han visto obligadas a realizar nuevas adquisiciones para no estancar la campaña de vacunación. Escasez de vacunas "Con Pfizer hubo una interrupción en el suministro de casi un mes, entre enero y febrero, porque cerraron su planta en Europa, eso no estaba previsto, y nos afectó a nosotros y varios países del mundo. Pero ahora se reanuda con los envíos del día de hoy", explicó Ebrard. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración lleva seis meses gestionando la entrega de los antígenos, pero cuestionó que su país tenga que importar vacunas desde Europa mientras la producción en EE.UU. ha sido únicamente para consumo interno. "Las plantas de Pfizer en EE.UU. están produciendo solo para EE.UU., que son de las cosas que queremos ver en la ONU, para que haya equidad, para que no haya acaparamiento en las vacunas", detalló el mandatario. Con los dos cargamentos que llegarán este martes, México habrá contado con un total de 1,25 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que comenzó su distribución al país latinoamericano el pasado mes de diciembre. Ante la falta de fármacos para inmunizar a la población, México adquirió 2,03 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca proveniente de India. Asimismo, el Ejecutivo de López Obrador firmó un contrato para adquirir 22 millones de dosis de la Sputnik V. También se prevé que el país cierre un acuerdo la próxima semana con SinoVac para adquirir un millón de vacunas. México inició la vacunación masiva en adultos mayores el pasado lunes 15 de febrero. En esa jornada, se inmunizaron 87.472 adultos mayores de todo el país. Desde el inicio de la pandemia, el país latinoamericano registra un total de 174.657 fallecidos por covid-19 y 1,99 millones de casos confirmados. El número de contagios y ocupación hospitalaria siguen a la baja a nivel nacional desde hace dos semanas.