Coca-Cola apuesta por las botellas de papel en defensa del medio ambiente





16/02/2021 - 10:17:29

Coca-Cola probará en Europa un prototipo de botella de papel en el marco de su compromiso con las prácticas amigables con el medio ambiente, que buscan reducir la producción de desechos plásticos, informó la compañía en un comunicado. El prototipo, que ha sido desarrollado gracias a la colaboración científica de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo de la compañía con sede en Bruselas (Bélgica) y The Paper Bottle Company (Paboco) en Slangerup (Dinamarca), será probado en el mercado por primera vez este verano. A través de kifli.hu, una de las cadenas de alimentación de Hungría, 2.000 consumidores de este país podrán probar el "nuevo e innovador formato de envase" con AdeZ, la bebida de origen argentino a base de leche de soja fabricada y distribuida por la compañía. True to our #WorldWithoutWaste vision, we are bringing our #PaperBottle prototype to consumer trial in Hungary with our plant-based #Adez drink in the innovative packaging created with #Paboco.

Learn More 👉 https://t.co/PEbdCGZzvy @EU_ENV #EUGreenDeal #AdeZPaperBottle pic.twitter.com/VUSnfH9wWp — Coca-Cola EU Dialogue (@CocaCola_EU) February 11, 2021 La corporación The Coca-Cola Company se ha planteado "objetivos ambiciosos" en lo referente al embalaje de sus productos, como parte de su estrategia global en materia de envases 'World Without Waste' (Un Mundo sin Residuos), comprometiéndose a recoger y a reciclar el 100 % de las latas y botellas que comercialice para 2030. "La prueba que anunciamos hoy es un hito para nosotros en nuestra búsqueda por desarrollar una botella de papel", señaló Daniela Zahariea, directora de Innovación y Cadena de Suministro Técnico de Coca-Cola Europa. "La gente espera que Coca-Cola desarrolle y lleve al mercado tipos de envases nuevos, innovadores y sostenibles. [...] Es parte del cumplimiento de nuestros objetivos de Un Mundo sin Residuos", añadió.