Salud: Ahora depende de la población evitar una tercera ola de contagios





16/02/2021 - 08:41:46

Erbol.- Ante los reportes de desescalada de contagios por coronavirus en el país, el Ministerio de Salud y Deportes consideró que ahora "depende de la población" evitar que se produzca una tercera ola de casos. El reporte epidemiológico, emitido la noche de este lunes, refleja que la curva de contagios en el país experimenta un descenso. Hasta la noche de este lunes, fueron reportados 412 nuevos casos en Bolivia, haciendo un total acumulado de 237.144 hasta el momento. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, afirmó que para no llegar a un nuevo rebrote es la poblacion la que debe tomar conciencia y continuar con las medidas de bioeguridad. "El llegar a una posible tercera ola eso va a depender mucho del comportamieno de la población y de las medidas que cada una de las personas. Es muy individual que vayamos tomando de protección, utilizar siempre la máscara, metros de distancia y el lavado de manos que son fundamentales", afirmó en entrevista con Bolivia TV. La dinámica de la primera y la segunda ola fueron diferentes. La del pasado año, la etapa de incubación fue más larga a comparación de la de esta gestión donde el virus fue más contagioso e incluso hubo casos donde los síntomas se presentaron mucho más rápido. Tras la primera ola, hubo seis semanas de recuperación, es decir, terminó la desescalada y posteriomente, hubo un incremento de casos que tuvieron relación con los feriados de Navidad y Año Nuevo, recordó Castro. Ahora, dijo que no se sabe cómo será la tendencia de esta desescalada de casos, por ello, insistió que "mucho depende" del comportamiento de la poblacion para saber que va a pasar ahora. Pese a los bajos reportes de casos, reiteró que no se deben descuidar las medidas de bioseguridad en el país.