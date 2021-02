Sedes La Paz hizo 2.319 test antígeno nasal a viajeros; 9% dio positivo





16/02/2021 - 08:35:34

Página Siete.- Durante el sábado, domingo y lunes de Carnaval, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz realizó 2.319 pruebas antígeno nasal gratuitas en las terminales de buses de la sede de Gobierno. De ese total, el 9% de los viajeros que se sometieron al diagnóstico dieron positivo al coronavirus; mientras que del 91% restante, su resultado dio negativo a la enfermedad. El sábado se realizaron 850 pruebas, el domingo alrededor de 1.500 y el lunes, 74. “ El 9% dio positivo y el 91% negativo”, informó a Página Siete el director del Sedes, Ramiro Narváez. La autoridad explicó que los viajeros que se sometieron a las pruebas antígeno nasal lo hicieron de manera voluntaria. “Las pruebas son de carácter voluntario, no tenemos ningún afán de obligar a las personas y se ve una buena respuesta; lo importante es que las pruebas se hagan”, remarcó la autoridad. Añadió que en las terminales se aplicó el triaje y controles de oximetría de pulso para identificar casos que podrían revestir gravedad. Remarcó que no se identificó ninguna situación de ese tipo. El triaje se aplicó en 1.000 vehículos que tenían como destino ciudades intermedias y localidades rurales del departamento de La Paz. Las pruebas antígeno nasal y el triaje se realizaron el sábado y domingo en la Terminal de Buses de la avenida Perú, en la zona norte de La Paz, en la Terminal de Buses a Yungas, Minasa, y en la tranca de Urujara, salida a los Yungas. El lunes, las muestras sólo se tomaron en la tranca de Urujara. Los exámenes se suspenden hoy martes de Ch’alla porque las terminales terrestres cierran sus puertas, informó el director del Sedes de La Paz. Los resultados totales de la movilización para la detección precoz de la Covid-19 en las terminales de buses se los darán a conocer el miércoles. La campaña se repetirá los siguientes fines de semana, hasta el mes de marzo, con el objetivo de realizar al menos 20.000 pruebas a los viajeros. “Queremos agotar todos los esfuerzos posibles para hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad; hemos aprovechado que la gente se moviliza al área rural para hacer detecciones tempranas de casos”, sostuvo Narváez. Durante las jornadas de diagnóstico, el personal del Sedes también informó a la población sobre la importancia del uso de barbijo, del lavado de manos constante, la ventilación permanente de espacios y del respeto a la distancia física de al menos dos metros, medidas de bioseguridad establecidas para prevenir el contagio del coronavirus. El director del Sedes añadió que la movilización por la detección temprana de la Covid-19 se extenderá a los municipios del departamento, de acuerdo con un cronograma de trabajo que se estableció con la Asociación de Municipalidades del Departamento de la Paz. Con ese objetivo se entregaronn 87.000 pruebas antígeno nasal para que sean aplicadas en el área rural. “El objetivo es adelantarse a la tercera ola que se anuncia de la enfermedad y que ésta no afecte al área rural de La Paz”, señaló Ramiro Narváez. Se realizarán 87.000 pruebas en el área rural El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Ramiro Narváez, informó que se destinaron 87.000 pruebas antígeno nasal para las áreas rurales del departamento sede de Gobierno, con el objetivo de adelantarse a la tercera ola de la Covid-19 que se anuncia podría darse en el país en las siguientes semanas. La autoridad precisó que pese a las condiciones climáticas, el jueves, equipos del Sedes comenzarán a ingresar a estas zonas para aplicar las pruebas. Comenzarán en Apolo. “Entregamos 87.000 pruebas antígeno nasal al área rural. El jueves estamos entrando a Apolo con nuestro equipo; es un poco complicado por el tema climatológico, pero estamos haciendo el trabajo para controlar brotes. El objetivo es adelantarse a la tercera ola que se anuncia de la enfermedad y que ésta no afecte al área rural”, dijo. “Creemos que es importante hacer un control de brotes, hacer detección precoz de casos. Desde tiempo atrás estamos trabajando con los centros de recuperación que tenemos en las ciudades intermedias y ahora estamos aplicando las pruebas antigénicas porque las PCR tardan en llegar desde la ciudad hasta los municipios”, añadió. El director del Sedes remarcó que el trabajo de aplicación de las pruebas antígeno nasal se coordinó con la Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz. En cuanto a la vacunación del personal de salud del área rural contra la Covid-19, Narváez informó que aún no comenzó, pero que se inició su registro para su inmunización. “Cuando lleguen las vacunas, los vamos a convocar en tiempos prudenciales para que vengan a someterse a la inmunización”, dijo.