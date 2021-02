Alertan de nuevo rebrote en Santa Cruz tras el Carnaval





15/02/2021 - 09:51:34

Los Tiempos.- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz alertó ayer de la posibilidad de un nuevo rebrote de Covid-19 tras el Carnaval, debido al descontrol en el consumo de bebidas alcohólicas de parte de grupos que no cumplieron con la cuarentena rígida que se aplica hasta el martes. El gerente de la unidad de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, ponderó que el 95 por ciento de la población haya respetado el encapsulamiento de la ciudad de Santa Cruz, pero lamentó que un 5 por ciento se haya “alcoholizado”, aumentando el riesgo para un rebrote. “Este 5 por ciento que ha estado en borracheras en algunas calles y plazuelas tradicionales del Carnaval y luego mostrándose en las redes sociales consumiendo bebidas alcohólicas, como si esto fuera una gran hazaña, cuando esto puede ser un causante de un nuevo rebrote”, alertó Hurtado. El departamento reportó ayer 215 casos nuevos de Covid-19 que corresponden a 14 municipios. Sobre la irresponsabilidad de las personas que no cumplieron con el encapsulamiento, dijo que además repercutirá en el aumento de muertes. Santa Cruz reportó ayer 24 muertos por Covid-19, 22 corresponden a la ciudad. “Debemos tomar conductas más drásticas contra estas personas que incumplen para que no sigan produciendo atentados contra la salud pública”, expresó Hurtado. Otro comportamiento de riesgo que hace temer una nueva ola es que muchas personas se trasladaron a otros municipios para celebrar el Carnaval. “Hemos visto nueve municipios en los que ha habido un montón de fiestas, un montón de caravanas y que podrían ser causantes de un rebrote con una gran cantidad de enfermos y de fallecidos”, remarcó. Los excesos también se registraron en otras regiones, como Cochabamba, donde la Intendencia municipal intervino una fiesta clandestina con al menos 50 participantes. El municipio se hallaba ayer, además, en cuarentena rígida. En el operativo, se hallaron 20 menores de edad y se aplicaron pruebas rápidas de Covid-19, tres de ellos dieron positivo. Cinco personas fueron detenidas por organizar la fiesta y serán procesadas penalmente por atentado contra la salud pública, pues todas la actividades de Carnaval en Cercado estaba prohibidas.