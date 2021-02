Jubileo ve falta de sinceridad en candidatos y las ofertas electorales





15/02/2021 - 09:47:46

Erbol.- La Fundación Jubileo observa falta de sinceridad en los candidatos a alcaldes y gobernadores y en las ofertas electorales porque no consideran la reducción de ingresos económicos a consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El director Juan Carlos Núñez dijo que, salvo algunas excepciones, muchas candidaturas dejan mucho que desear. “Estamos en un nivel emergente absolutamente falto de información, incluso de los propios candidatos y eso nos preocupa enormemente”, indicó. Sostuvo que algunos ni siquiera conocen las atribuciones y competencias que tienen y están ofreciendo infraestructura, aeropuertos y otros proyectos, sin verificar a quién le corresponde esa competencia. “Como estamos acostumbrados a mirar que un presidente del Estado inaugure un puente, unas obras municipales y hace de alcaldes, entonces se distorsiona todo. Sin embargo, esto no es de ahora, sino se ha vuelto una lógica que aparece casi sin mayor ética porque prometen el cielo y las estrellas cuando están en campaña y cuando llegan a ser autoridades, dicen que no hay plata”, afirmó. Manifestó que en realidad se trata de una falta de solvencia en la elaboración y presentación de sus programas de gobierno. “Ese es el nivel de propuestas que tenemos y por eso nos hemos propuesto, nos hemos motivado a por lo menos a inducir con ciertos temas clave que marcarían la gestión”, declaró al programa Hagamos Democracia de la red Erbol. Dijo que no se conocen que algún candidato haya precisado cuáles serán los proyectos prioritarios a los que destinarán los magros recursos que van a tener este año, porque desde 2014 cada año baja el presupuesto de las gobernaciones y municipios después de la bonanza que hubo antes. Explicó que la principal fuente de ingresos que tienen los gobiernos subnacionales es la coparticipación tributaria y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que, dicho sea de paso, bajó también en su nivel de recaudaciones. Considera que los municipios y gobernaciones han llegado al momento de enfrentar el desafío de ya no solamente depender de la coparticipación, sino de buscar creativamente la generación de recursos en las mismas regiones.