Estudio: Bolivia registra tres variantes de Covid-19





15/02/2021 - 09:31:09

Correo del Sur.- La masiva transmisión del covid-19 en distintos entornos ha derivado en el surgimiento de mutaciones del virus como la de Reino Unido, la sudafricana o la brasileña (Manaos). Un reciente estudio revela que en Bolivia circulan las variantes de Wuhan y sus primeras derivaciones, aunque es probable que también haya pacientes con otras mutaciones. Estudios internacionales dan cuenta de que algunas de las nuevas variantes del coronavirus son más contagiosas, lo que ha generado que países como Reino Unido registren un súbito aumento de contagios y adopten nuevas medidas de control de la pandemia. Lo mismo ocurre con las variantes sudafricana y brasileña, calificadas de altamente contagiosas y que ya se registraron en distintos países vecinos, como Perú, pero ¿es posible que estas variantes ya circulen en Bolivia? Un estudio recientemente difundido por Nextrein, que analiza la estructura genética del covid-19 de pacientes bolivianos, determinó que en el país circulan la variante de Wuhan (A19) y las primeras derivadas de ella, concretamente la 20A y 20B. La investigación también demuestra que en el país circulan ramificaciones filogenéticas de estas variantes, es decir virus con pequeñas mutaciones, no suficientes para ser una variante distinta y mucho menos una nueva cepa. Sin embargo, considerando que el país no realiza análisis genéticos en su territorio y depende de estudios internacionales de este tipo que además deben trabajar con muestras reducidas, ¿es probable que en Bolivia ya circulen otras variantes contagiosas como la de Reino Unido, la sudafricana y la brasileña? “Esa es una hipótesis, pero sí es una posibilidad real”, responde el médico científico, formado en investigación clínica, básica y medicina translacional de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, Omar Gandarilla-Cuellar, en contacto con CORREO DEL SUR. “La 20A y 20B son cercanas a Wuhan, son variantes que se encontraban el inicio de la pandemia y son las que probablemente circulan en Bolivia, ¿por qué digo probablemente? porque la cantidad de muestras secuenciadas en Bolivia es baja, en especial en otros países donde sí se tiene acceso a la secuenciación de más personas y, por ende, se tiene información mucho más específica de cuáles son las variantes que circulan”, detalla. Si bien es cierto que la pequeña cantidad de muestras limita la posibilidad de analizar todo el espectro genético del covid en el país, el estudio confirma la circulación de las primeras variantes que infectaron en China en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando, que además podrían ser las que más circulan actualmente, “porque puede que sean también personas que se han contagiado de manera local”. “En Bolivia, lo que podemos concluir es que de todo el árbol filogenético y sus variantes, estas tres (19A, 20A y 20B) son las que circulan y se han secuenciado, esto no quiere decir que no pueda cambiar en el futuro o que en el transporte aéreo o terrestre puedan ingresar estas nuevas variantes”, explica el también investigador asociado de la Universidad de Cornell, en Nueva York. La genética del coronavirus Según el estudio de filogenética de Nextstrain, son 12 las variantes principales del coronavirus que han sido identificadas en el mundo, gracias a la secuenciación de la estructura del virus que se hace en distintos países. Sin embargo, son tres las variantes (del Reino Unido, sudafricana y brasileña) que preocupan a autoridades de distintos países, por tener una capacidad de contagio mayor. Las nuevas variantes surgen por mutaciones genéticas del virus; sin embargo, estos cambios todavía no han sido tan fuertes como crear una nueva cepa, remarcó el médico científico Omar Gandarilla-Cuellar, que llamó a continuar con el uso del barbijo y el distanciamiento, y remarcó la importancia de la vacunación para controlar la pandemia.