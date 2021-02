Evo afirma que está en la pobreza; sus rentas y bienes suman Bs 1,5 millones





Página Siete.- El exmandatario Evo Morales afirmó que está “fregado económicamente” debido a que cuando estuvo dirigiendo el país no se dedicó a generar recursos. No obstante, entre sus rentas y bienes suman más de 1,5 millones de bolivianos, según la Contraloría General del Estado. Además, se conoce que el expresidente posee propiedades inmobiliarias y en los 14 años que estuvo en el poder el Estado costeó sus gastos de transporte, alimentación y vivienda. “Casi 14 años de presidente, tengo ahí mis ahorritos, estoy fregado económicamente y voy a trabajar, soy trabajador (piscicultor). Yo no hice plata en casi 14 años de presidente, ahora tengo que trabajar”, respondió el exmandatario ante la pregunta: ¿cómo le va con la crianza de peces y cómo se mantiene ahora?, en una entrevista con EFE. Agregó que incluso tiene que viajar por el país por vía terrestre y en vehículo prestado. “Viajo por tierra en carro prestado, no saco créditos. Para viajar me garantizan los viajes para poder asistir a los eventos”, manifestó en la entrevista. No obstante, el detalle del extracto de declaración jurada de bienes y rentas con datos hasta diciembre de 2019, de la Contraloría, dan cuenta que el exmandatario poseía ocho bienes que estaban valuados en 1.191.074 bolivianos y una renta de 344.557 bolivianos, lo que hace un total de 1.535.631 bolivianos. En la parte de deudas o pasivos registra cero. Además, a Morales le corresponde por norma una renta vitalicia mensual que alcanza a 21.220 bolivianos. El 13 de mayo de 2013, cuando fue presidente, aprobó la Ley 376, que tiene por objeto otorgar un reconocimiento pecuniario a ciudadanas y ciudadanos que ejercieron la presidencia y vicepresidencia constitucional del Estado. En su disposición establece que: “Los expresidentes percibirán una renta de 10 salarios mínimos nacionales por mes, un beneficio que será de por vida”. Actualmente el salario mínimo nacional en Bolivia alcanza a 2.122 bolivianos, lo que significa que los exmandatarios perciben una renta de 21.220 bolivianos. Para acceder a esa renta, los beneficiarios deben hacer una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los bienes de Evo Según información publicada por ABI, en junio de 2016, el expresidente, de acuerdo con su declaración jurada y actualizada al 26 de octubre de 2015 ante la Contraloría, los bienes o activos alcanzaban un valor de 2.852.066 bolivianos. De los cuales, estaban contabilizados los bienes inmuebles como: un lote rural de 1.000 metros cuadrados y otro en la zona urbana de Villa Tunari; además de una parcela en la provincia Chapare, en el Sindicato San Francisco, todos en Cochabamba. También tenía una casa en el periurbano kilómetro cinco de la ciudad de Cochabamba; un lote urbano en el vecino municipio de Sacaba; un lote y casa en el barrio Magisterio, zona Alalay. Poseía alhajas, un jeep Land Crusier modelo 1994, dos líneas telefónicas de piso, un lote en Villa Tunari, dinero en efectivo por un monto de 15.000 bolivianos y cuentas de ahorro en el sistema financiero, según publicó la agencia estatal hace más de cuatro años. Página Siete publicó en septiembre de 2019 que cuando Morales, convertido ya en presidente, regresaba a Cochabamba, no lo hacía a la casa “media agüita”, sino a un lujoso chalet que hizo construir en el barrio Villa Victoria. Desde que se hizo vecino de la zona, según un reportaje del periódico Opinión de 2017, el barrio cambió: tiene calles y avenidas asfaltadas, reductores de velocidad, un pozo para regar una especie de prado y una cancha de fútbol. Durante este año, después de su retorno de Argentina, Morales se dedicó a la siembra de alevines de tambaquí en el trópico de Cochabamba.