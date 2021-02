Segunda ola: las pruebas PCR cuestan entre Bs 450 y Bs 800 en La Paz y El Alto





14/02/2021 - 09:41:41

Página Siete.- En la segunda ola de la Covid-19 en el país, las pruebas de transcripción inversa y reacción en cadena de la polimerasa -más conocidas como RT-PCR- para detectar la presencia de este virus cuestan desde 450 hasta 800 bolivianos en los laboratorios privados autorizados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. Mientras que en la primera ola de contagios estos exámenes llegaron a costar 900 bolivianos en las ciudades de La Paz y El Alto. En muchos casos, las muestras se enviaron a laboratorios externos e incluso escasearon los reactivos. Pero la alta demanda de pruebas logró una reducción de los precios en la segunda ola del coronavirus. Sin embargo, la diferencia de precios sigue siendo significativa entre un laboratorio y otro, porque si bien ya las autoridades regulan desde este enero los precios de los medicamentos utilizados para enfrentar los síntomas del virus, sus efectos en el organismo y las secuelas, los precios por los exámenes en centros privados están ausentes de reglamentación alguna. Las pruebas RT-PCR -que se utilizan en primera línea para la Covid-19 porque detectan directamente la presencia del ARN del virus- se hacen generalmente por hisopado nasofaríngeo. Son rápidas, sensibles y confiables, además capaces de producir resultados en tres a cuatro horas, aunque esto generalmente toma más tiempo si las muestras deben enviarse primero a laboratorios externos especializados (seis a ocho horas en promedio), según los especialistas. Además de los precios, otra diferencia entre las PCR RT de esta segunda ola y las de la anterior se refiere al tiempo de la entrega de resultados. Entre julio y agosto de 2020, la cantidad de gente que se sometía a una prueba era tal que algunos laboratorios llegaron a entregar resultados hasta cinco días después de tomada la muestra. Esta vez, la cantidad de contagios estadísticamente está sobrepasando al anterior pico, pero la logística ha mejorado. No existe un solo laboratorio privado que proporcione los resultados más de un día después de la toma de muestra y atienden en horarios accesibles para todos. De acuerdo con la explicación de un profesional bioquímico, que mantiene su nombre en reserva, los costos de la PCR RT varían dependiendo del equipo y la técnica. Por ejemplo, la ejecución de una en tiempo real es más cara. Con base en el precio de la técnica, los laboratorios fijan su tarifa porque se añade el sueldo del personal y los insumos, entre otros ítems. Los precios también varían por el costo de los reactivos que son utilizados. Hay marcas más caras que otras y equipos más caros que otros, y los establecimientos de diagnóstico también fijarán precios que permitan recuperar sus inversiones. En la actualidad, también se realizan pruebas de antígeno nasal, pero que no son de reacción en cadena de la polimerasa, sino unas de tipo rápido que suelen funcionar solo en caso de personas con síntomas. Por lo cual, de acuerdo con los médicos, quienes vayan a un laboratorio deben pedir una explicación clara antes de someterse a una prueba. La mayoría de los laboratorios en La Paz y El Alto tienen una o dos máquinas para el procesamiento de las pruebas PCR RT de la Covid-19, salvo Medlab, que cuenta con cinco, por lo que su capacidad de procesamiento es mayor y le permite reducir el costo. (El precio de prueba PCR RT es de 450 bolivianos). Cada máquina puede procesar alrededor de 60 muestras en más o menos cinco horas. En los municipios de La Paz y El Alto, de acuerdo con un reporte autorizado por los Sedes, los precios de las pruebas PCR de los laboratorios privados van desde 450 bolivianos hasta 800. En el mundo, los precios de las pruebas PCR RT tienen un manejo basado en la libre oferta y demanda. Por ejemplo, en Indonesia están valuadas en 170 dólares y en Sudáfrica, 850 rands (más de 50 dólares). Según un estudio de la empresa de seguros April, una prueba PCR puede llegar a costar 188 dólares en Estados Unidos, 307 dólares en Gran Bretaña y hasta 426 dólares en Japón. En países europeos, como Francia, la prueba es gratuita. Pero en otros lugares solo reembolsan a los pacientes con síntomas o a los que han tenido contacto con un enfermo. Pruebas PCR para detectar la Covid y los laboratorios autorizados por el Sedes Pruebas PCR La PCR, (su sigla en inglés) que significa ‘reacción en cadena de polimerasa’, es la prueba de referencia y permite detectar el ARN del virus. La prueba será positiva cuando en el análisis se detecte material genético del virus. Si la prueba es negativa pero existe una alta sospecha, será necesario realizar otra prueba que permita detectar la presencia o no del virus. La muestra del paciente se extrae mediante la toma de un exudado nasofaríngeo y los resultados se obtienen al cabo de unas horas, según el portal seorl.net. Es una prueba con alta especificidad y sensibilidad, que facilita el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que permite detectar el virus en las primeras fases de la infección respiratoria. Investigación Según un estudio de julio de 2020, realizado por la organización Epicentre, que apoya las tareas epidemiológicas de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), “el costo de una prueba PCR se sitúa entre 15 y 25 euros, dependiendo de los métodos”, sin tomar en cuenta el material de extracción, como el hisopo, los salarios del personal y los equipos de protección o el costo del lugar donde se realizan estas pruebas.