Evo Morales: Estoy fregado económicamente; viajo por tierra en carro prestado





14/02/2021 - 09:36:25

Erbol.- El expresidente Evo Morales afirmó estar “fregado económicamente” porque durante casi 14 años en el gobierno no hizo plata, situación que ahora le obliga a trabajar como piscicultor en la región del Chapare. Dijo sin embargo que está creciendo en su actividad y que se mantiene con sus ahorritos. “Estoy fregado económicamente (…) ahora tengo que trabajar. Viajo por tierra en carro prestado, no saco créditos. Para viajar me garantizan los viajes para poder asistir a los eventos”, reportó Infobae en base a una entrevista que el exmandatario concedió a la agencia EFE. Explicó que por ahora se dedica a la misión de aportar a la gestión pública del nuevo gobierno del MAS, tomando en cuenta que está demostrado que la continuidad da resultados. Observa que Bolivia está económicamente destrozada, primero por el Gobierno de facto y segundo, también por la pandemia. “Lo digo de manera muy sincera. Yo decía que Bolivia tiene dos pandemias: el virus y el Gobierno de facto en el tema económico. En diciembre pasado, 2.800 millones de bolivianos de deuda interna para pagar sueldos y aguinaldos. Esa plata alcanzó, creo, que hasta marzo”, declaró. Recordó que en los 13 o 14 años su gobierno no se ha prestado ni ha generado deuda interna ni externa para cubrir salarios. “Entonces, ya destrozaron la economía nacional y por eso también decidimos que Lucho Arce, que conoce muy bien el tema económico, fuera nuestro candidato presidencial. Y no nos hemos equivocado(...).” Afirmó que mientras estuvo en el exterior, en una oportunidad mintió cuando en uno de sus dos visitas a Cuba afirmó que iba por temas de salud, cuando en realidad se trató de una planificación política con Cuba y Venezuela para ver cómo “retomar” el poder en Bolivia. Morales insiste en la teoría del golpe de Estado y que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, así como en la intención de EEUU de proscribir al MAS, de dividir la bancada del MAS durante la crisis política que se desató en Bolivia tras su renuncia al mando de la nación en noviembre de ese año.