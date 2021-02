Patrimonio: Jhonny declara más de Bs 13 millones y el Tata , terrenos y chivitos





Página Siete.- ¿Cuál es la fortuna o patrimonio de los candidatos a alcaldes y gobernadores en el eje troncal del país? La respuesta puede graficarse en dos extremos; por un lado, están los aspirantes que declaran millones de bolivianos o son acaudalados, y por el otro está quien declara que su fortuna son terrenos de chacra y chivitos, o los que registran más deuda que activos. Página Siete indagó sobre el patrimonio de nueve candidatos municipales y nueve postulantes a gobernadores. En su mayoría se accedió a la información mediante declaraciones juradas que brindaron ante la Contraloría General del Estado, puesto que 11 de los 18 candidatos seleccionados fueron o son autoridades. También se obtuvo la información a través de entrevistas a los aspirantes y por medio de una revisión hemerográfica. En el municipio de La Paz, Iván Arias declaró más de 176 mil bolivianos, César Dockweiler más de un millón de bolivianos y David Castro indicó que tiene una empresa de sonido valuada en un millón de dólares. Entre los candidatos a la Alcaldía de Cochabamba, Nelson Cox declaró un patrimonio de 498.300 bolivianos. En el caso de Manfred Reyes Villa, indicó que tiene dos bienes sin precisar su valor y no se obtuvo respuesta de Roberto Perrogón. En Santa Cruz, el candidato Jhonny Fernández declaró más de 13 millones de bolivianos y Angélica Sosa casi un millón. Entre los candidatos a gobernador del eje troncal del país con el patrimonio más modesto figura Rafael Quispe, que tiene unos terrenos para su chacra y chivitos y el más acaudalado es Luis Fernando Camacho, quien es millonario. Este medio intentó conocer también el patrimonio de Santos Quispe y Juan Flores, pero no se tuvo éxito. Principales candidatos a alcaldías del eje central LA PAZ Iván Arias

Somos Pueblo Es candidato a la Alcaldía paceña. Tiene un patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado de 176 mil bolivianos y una deuda de 366.560 bolivianos. Es sociólogo de profesión, fue secretario privado de la Vicepresidencia, viceministro de Participación Popular y ministro de Obras Públicas. Para financiar parte de su campaña señaló que venden bombones “besos de negro”. César Dockweiler

Movimiento Al Socialismo Es postulante al Gobierno Municipal de La Paz. Su patrimonio declarado ante la Contraloría en diciembre de 2019 fue de 1.368.161 bolivianos y registró una deuda de 492.066 bolivianos. Es de profesión economista y aviador militar retirado. Fue gerente de Mi Teleférico, desde donde ganó notoriedad. Fue el jefe del MAS, Evo Morales, quien anunció su selección como candidato. David Castro

Jallalla La Paz El músico y candidato a la Alcaldía paceña dijo que su patrimonio es fruto de un trabajo de más de 12 años y préstamos bancarios. Detalló que tiene una empresa de sonido valuada en un millón de dólares, que es socio de la empresa Clicket. Tiene acciones en concesiones mineras por 60.000 dolares. Es socio de una funeraria y tiene terrenos en Santa Cruz y siete vehículos. COCHABAMBA Manfred Reyes Villa

Súmate Es candidato a la Alcaldía de Cochabamba. Afirmó que tiene una casa en Tiquipaya y que comparte con sus tres hermanos el título de un departamento en las Torres Sofer, en la avenida Oquendo. Sostuvo que no tiene ningún bien en Estados Unidos, donde vivió por 10 años. “Tenía una casa en Washington pero la vendí para venirme”, dijo. Fue alcalde (1993-2000) y prefecto (2006-2008) en la Llajta. Nelson Cox

Movimiento Al Socialismo Es candidato a la Alcaldía cochabambina. Su declaración jurada ante la Contraloría señala que su patrimonio es de 498.300 bolivianos y registró una deuda de 904.927 bolivianos. Es abogado de profesión. Fue delegado defensorial departamental de Cochabamba, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020. También ejerció funciones en el Ministerio de Justicia. Roberto Perrogón

Unidad Cívica Solidaridad Es aspirante a la silla edil de Cochabamba. Es periodista de profesión. Trabajó en las redes de televisión ATB, Unitel y PAT. En su juventud, formó parte de una agencia de modelos varones. Trabajó también como conductor de taxi y en un spot dijo ser de familia humilde. Página Siete le hizo un requerimiento para conocer su patrimonio, pero el candidato no respondió a la solicitud. SANTA CRUZ Jhonny Fernández

Unidad Cívica Solidaridad Es candidato a la Alcaldía cruceña. De acuerdo con su declaración jurada ante la Contraloría, su patrimonio es de 13.046.600 bolivianos y no registra deudas. Es concejal del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Es hijo del extinto empresario y fundador de UCS, Max Fernández. Fue alcalde de Santa Cruz (1996-2000). En esta elección se enfrenta también a su hermano Roberto Fernández. Gary Añez

Comunidad Ciudadana Es aspirante a la silla edil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Añez es periodista de profesión. Estuvo como director periodístico del diario digital Money, además fue locutor de los programas Desayuno y Gente de Fútbol, que se emiten por Radio Uno. Página Siete intentó comunicarse con el candidato para conocer su patrimonio, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Angélica Sosa

Santa Cruz para Todos Es candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Tiene un patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado de 992.332 bolivianos y no registra deuda. Es arquitecta. En la actualidad es alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz. Asumió el puesto en abril de 2020 en reemplazo de Percy Fernández, quien solicitó licencia por temas de salud. Fue presidenta del Concejo. Principales candidatos a gobernaciones del eje central LA PAZ Franklin Flores

Movimiento Al Socialismo Es candidato a la Gobernación de La Paz. En su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado declaró tener un patrimonio de 150 mil bolivianos y registró una deuda de 98.000 bolivianos. Abogado de profesión. Fue diputado uninominal (2015- 2020), presidente del Concejo Municipal de Sica Sica (2010-2015) y dirigente de la provincia Aroma de La Paz. Santos Quispe

Jallalla La Paz Es candidato a la Gobernación paceña. Santos Quispe estudió medicina. Es hijo del líder indianista Felipe Quispe El Mallku. Integró el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), creado por su padre. Es representante del instrumento político Adelante Pueblo Unido (APU). Página Siete intentó comunicarse con él, de manera insistente, pero no obtuvo respuesta. Rafael Quispe

Somos Pueblo Es candidato a la Gobernación del departamento de La Paz. Declaró a este medio que su patrimonio consta de “unas hectáreas de terrenos, una casita y sus chivitos”, sin precisar en cuánto estarían valuados. Quispe fue diputado (2015-2019), director del Fondo Indígena (2019-2020) y director general de Coordinación con los Movimientos Sociales (2020). COCHABAMBA Humberto Sánchez

Movimiento Al Socialismo

Es candidato a la Gobernación de Cochabamba. En su declaración jurada ante la Contraloría en noviembre de 2019 registró no tener patrimonio. No obstante, en una entrevista en un medio cochabambino dijo tener un vivero junto con su esposa. Fue alcalde de Sacaba durante dos gestiones consecutivas (2010-2015 y 2015-2019), y subprefecto de la provincia Chapare (2004 -2009). Henry Paredes

Súmate

Es aspirante a la Gobernación cochabambina. En su última declaración jurada ante la Contraloría, cuando fue asambleísta, señaló tener un patrimonio de 57.512 bolivianos. Es administrador de empresas con especialidad en comercio exterior y gestión pública. Fue diputado por la alianza Podemos (2006-2010) y fue asambleísta departamental por Todos Por Cochabamba (2011-2014). Juan Flores

Unidos por Cochabamba Es postulante a la Gobernación de Cochabamba. En una entrevista con un medio de la Llajta señaló que tiene una franquicia comercial desde hace cuatro años junto con su esposa.

Se dedica al trabajo en la agricultura. Fue presidente del Comité Cívico de Cochabamba. Página Siete intentó comunicarse con él de manera insistente, pero no obtuvo respuesta.



SANTA CRUZ Luis Fernando Camacho

Creemos Es candidato a la Gobernación de Santa Cruz. Proviene de una familia millonaria, que es parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida, que tiene grandes empresas en el rubro de servicios y seguros. Esa corporación edifica La Clínica de las Américas. Se estima que será el proyecto hospitalario más grande de la región. Implica una inversión de más de 100 millones de dólares en sus cinco fases. Mario Cronenbold

Movimiento Al Socialismo Es candidato a la Gobernación cruceña. Tiene un patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado de 3.725.000 bolivianos y registró una deuda de 861 mil bolivianos. Fue concejal y luego alcalde interino del municipio de Warnes. Trabajó como fotomecánico en una imprenta. Estudio marketing y publicidad. También presidió el Club Sport Boys. Germaín Caballero

Unidos Es postulante a la Gobernación de Santa Cruz. Durante una entrevista con Asuntos Centrales señaló que su patrimonio es de 150 mil dólares (1.044.000 bolivianos) y afirmó no tener ningún negocio privado. Indicó que se presupuestó para su campaña unos 200 mil dólares (1.392.000 bolivianos), que provendrían de aportes de la militancia. Es alcalde de San José de Chiquitos.