Vacunas Pfizer llegarán a partir del 15 de febrero, no hay una fecha específica





13/02/2021 - 19:33:37

El ministro de Salud, Jeyson Auza, ratificó este sábado que las vacunas Pfizer contra el COVID-19 llegarán al país a partir del 15 de febrero y aclaró que aún no se tiene una fecha específica como señalan algunos medios de comunicación. “Debemos ser muy claros en esta situación, el anuncio ha sido que las vacunas de la estrategia Covax van a llegar a partir del 15 de febrero. En ese sentido hasta el momento no tenemos una fecha específica”, remarcó. Sostuvo que el anuncio de la llegada de las vacunas se realizó para que los departamentos preparen toda la logística necesaria para poder almacenar las dosis Pfizer que requieren una cadena de frío de al menos -70 grados centígrados. Por otro lado, aseguró que varios departamentos del país registran un proceso de desescalada de casos de COVID-19, por lo que instó a la población a mantener las medidas de bioseguridad. “Podríamos afirmar que estamos en un proceso de desescalada y estamos superando este segundo rebrote sin la aplicación de ninguna cuarentena”, manifestó. El Ministerio de Salud reportó este viernes 1.244 nuevos casos de COVID-19 en el país, 108 menos con relación al jueves y 527 menos respecto al miércoles. Por tercer día consecutivo la curva de contagios va en descenso.