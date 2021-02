Por el miedo al coronavirus los enfermos de otras patologías no van a los hospitales





13/02/2021 - 12:45:51

“El temor afecta a nuestros niños, debemos estar pendientes de ellos, por ejemplo, hay dos situaciones que no podemos descuidar, una de ellas es la displasia de cadera, frecuente en nuestra población; el diagnóstico se debe hacer hasta los tres meses con los insumos que corresponden en ecografía y radiografía. Si por el temor de no ir a un hospital no hacemos este estudio, se provocará en ese niño cojera o dislocación de cadera, para toda la vida. Otra situación, es la pérdida del esquema de vacunación nacional, se debe realizar en el primer año de edad del niño, protegen contra 8 enfermedades mortales; muchas mamás, por el temor a la pandemia, no llevan a sus niños a vacunarse”, informó Luis Bedregal, Pediatra y Director Médico del Hospital Arco Iris. Casto Navia, Jefe de la Unidad del Sistema de Salud del SEDES La Paz, sostuvo que el Sedes, con la estrategia de “Vigilancia epidemiológica activa comunitaria” implementada el año pasado, “se encontró grupos como las mujeres embarazadas que no hicieron controles pre natales, por miedo. Estamos trabajando para que la población retome la confianza en el sistema y atiendan sus patologías”, dijo la autoridad. Por su parte, Yael Cazón Angelo, Directora Ejecutiva del Hospital Arco Iris, dijo que el temor es un efecto colateral de la pandemia y que aún está presente en la segunda ola, “nadie quiere ser víctima o verdugo, ya vamos un año conviviendo con la enfermedad, hemos visto que las personas tienen temor al ir a los hospitales, temor a internarse, sufren estados depresivos y de ansiedad”, concluyó. HACERSE ATENDER Y NO QUEDARSE EN CASA ASUSTADO La Secretaria Municipal de Salud Integral de la Alcaldía de La Paz, Dra. Verónica Hurtado, exhortó al ciudadano a hacerse atender y no quedarse en casa asustado, “si sientes un malestar, acude a tu centro de salud de primer nivel, que te brinde un tratamiento adecuado o te asigne a un segundo o un tercer nivel”; dijo que si los ciudadanos acuden al hospital en ese orden, no saturarán el sistema. Afirmó también que, a pesar de todos los esfuerzos frente a la pandemia, la red municipal de hospitales está saturada, ya que son un referente en materia de salud a nivel departamental. El Gobierno Municipal cuenta con 5 hospitales -4 de ellos fueron construidos en la gestión del Dr. Revilla- dos de ellos, La Portada y Cotahuma son “hospitales centinela” que atienden pacientes con COVID. Los nosocomios La Paz, Los Pinos y La Merced, no atienden la patología COVID-19. LA MAYOR POBLACIÓN NO ESTÁ AFECTADA POR EL COVID-19 El Jefe de la Unidad del Sistema de Salud del Sedes La Paz, explicó que si bien todos los hospitales deben atender a la pandemia no todos gozan de infraestructura o no tienen las cualidades para ser un hospital Covid-19, ya que se requiere flujos unidireccionales, salas donde el acceso debe estar muy limitado y otras series de connotaciones. “No podemos mezclar los pacientes Covid y no Covid” aseguró. Dijo que existen nosocomios como el Hospital Arco Iris, que se denominó “verde” y decidió atender a pacientes no Covid, porque “tenemos mucha demanda de pacientes con coronavirus, pero también existen otras patologías que necesitan terapia intensiva, se debe atender ambas necesidades de forma segura”, dijo. Por otra parte, Bedregal expresó que la mayor parte de la población no está afectada por la pandemia, “El virus llegó para quedarse, en estos momentos tenemos que aprender a vivir diferente, el Covid, la vacunación cambia la relación con el virus, pero las medidas de bioseguridad serán prolongadas, como la frecuencia en el lavado de las manos, el uso del alcohol en gel y el uso del barbijo”. ALTERNATIVAS PARA PACIENTES NO COVID -19 Una alternativa para la población que no sufre la pandemia son los “hospitales no Covid” como Arco Iris, que tiene convenios con el Estado, para atender a neonatos en su Unidad de Terapia, y con el Seguro Universitario, el Seguro de la Banca Estatal, la Caja de Banca Privada, la Caja Petrolera, Caja Cordes, Seguros Univida, Seguro Nacional Vida, Seguro Médico Ferreco, Fecoman, cuyos pacientes no Covid son atendidos en el Hospital Arco Iris. Otra importante opción, es el uso de la Telemedicina, Teleconsulta o Consultas a Domicilio, dichos servicios están presentes tanto en el sector público como privado. Las Teleconsultas y Consultas a Domicilio son un servicio que también brinda el Hospital Arco Iris; tales opciones se han constituido en verdaderas herramientas de la Telemedicina, que han adquirido un gran impulso en los últimos años por varias razones. La principal ventaja, es la conveniencia entre el paciente y doctor, que, a su vez, hace más eficiente la práctica clínica priorizando las actividades presenciales para consultas que sí lo requieren, y que disminuye costos asociados a desplazamientos y tiempos muertos.