SIN: Registro para el Re-IVA estará abierto durante el feriado por el Carnaval





13/02/2021 - 11:58:33

La Paz.- El presidente de Servicios de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó este sábado que las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de Bs 9.000 pueden aprovechar también este largo fin de semana por el Carnaval para inscribirse en el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), equivalente al 5% del valor de facturas, por medio de la página web www.impuestos.gob.bo. “Después de ingresar a la página web www.impuestos.gob.bo —explicó Cazón— , debe pulsarse el botón Oficina virtual y ubicar en el menú de Servicio al ciudadano la opción Registro de Beneficiarios Re-IVA. No necesitan venir a las oficinas de Impuestos Nacionales, este registro se puede hacer por Internet”, manifestó, citado en un boletín institucional. La autoridad estatal manifestó que si la persona natural no tiene celular o computadora con conexión a internet puede visitar una de las plataformas de atención de Impuestos Nacionales, de lunes a viernes, de 7:30 a 16:30, para registrarse. “También reciben asesoramiento técnico en las plataformas de atención del SIN las personas que no tienen conocimiento sobre el manejo de una computadora o un celular, para registrase en cuestión de minutos en el Re-IVA”, añadió. Según información del SIN, una persona natural puede optar por la modalidad de cómputo automático, es decir que la entidad recaudadora de tributos identifica y cuantifica las facturas emitidas a nombre y número de cédula de identidad del beneficiario. También puede elegir el registro manual de facturas y envío a la administración tributaria, o sea que el mismo beneficiario debe registrar y enviar cada mes al SIN el detalle de sus facturas mediante el Formulario 111 y a través del aplicativo “Mis facturas”. El 11 de febrero, el Gobierno Nacional, mediante el SIN, comenzó el desembolso automático de Bs 3,3 millones por concepto de devolución del 5% del IVA a 14.700 beneficiarios. El Re-IVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso, que beneficia directamente a las familias que más lo necesitan y con este nuevo mecanismo el Estado también reactiva la demanda interna y reconstruye la economía nacional. ABI