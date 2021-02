Argentina superó este viernes las 50.000 muertes por coronavirus







13/02/2021 - 10:37:09



155 personas murieron y 7.151 se contagiaron con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 50.029.

El Ministerio de Salud de la Nación también informó que la totalidad de casos positivos asciende a 2.015.496, de los cuales 1.814.160 son pacientes recuperados y 151.307 son casos confirmados activos, informa Télam.

Las personas internadas en terapia intensiva alcanzaron las 3.538 en todo el país, mientras que el porcentaje de camas ocupadas es de 54,6% a nivel nacional y de 59,8% en el Ärea Metropolitana Bonaerense.

Más vacunas Sputnik V

La cuarta partida de vacunas rusas Sputnik V llegó al país, en un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras un vuelo de casi 17 horas procedente de la Federación Rusa.

La nave tocó tierra con 400 mil dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, luego de haber despegado desde el aeropuerto Internacional Sheremetievo a las 2.02 (hora argentina) ante las demoras provocadas por una intensa nevada que retrasó la carga de las vacunas.

Segunda ola

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que se espera una segunda ola de contagios de coronavirus "para mayo", aunque destacó que, en ese mes, está previsto tener "un buen porcentaje de vacunados que sean (personas con) factores de riesgo".

"No estamos en una segunda ola, yo espero que la segunda ola fuerte se establezca para mayo, analizando lo que ha sucedido en otros países. Pero me preocupa que marzo y abril, con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre", afirmó Kreplak.

El ministro sostuvo que, "al analizar lo que ha sucedido en todos los países del mundo cuando empieza el frío, es cuando uno espera la segunda ola".