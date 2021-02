Bukele pone en duda la credibilidad de los medios internacionales





13/02/2021 - 09:24:32

VOA.- Durante una reunión privada el jueves con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, para abordar la crisis política que vive el país, el presidente Nayib Bukele afirmó que “no se puede confiar en los medios internacionales”. Las declaraciones que, también fueron replicadas por la cuenta de Twitter del gobierno hacen referencia a una publicación de la agencia de noticias Associated Press (AP), difundida el 8 de febrero, que señala que el gobierno del presidente Joe Biden rechazó una solicitud de reunión con el mandatario salvadoreño durante un viaje no anunciado a Washington. De acuerdo con Bukele, eso es “mentira”, además agregó que él habló con el periodista para indicarle lo errado de la información previo a la publicación de la nota y que la canciller del país, Alexandra Hill, también había contactado con el encargado de AP” para desmentirlo y que pese a las dos intervenciones se publicó la información que luego fue replicada por medios como el diario The Washington Post y otros. “Es más, hubo una persona que me dijo que si me quería reunir con alguien y yo dije: no gracias, no me quiero reunir con nadie”, afirmó Bukele. El mandatario trajo el tema a colación frente a los diplomáticos de diferentes países -entre ellos el encargado de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O’Brien- ante quienes expuso que la oposición en el Congreso “intentó realizar un golpe de estado” en su contra el martes pasado. La denuncia llega después de que un diputado opositor lanzara la propuesta de evaluar la capacidad mental del presidente salvadoreño para determinar si es apto para seguir en el cargo, si bien los principales partidos opositores aseguraron el miércoles que no están pensando en destituirlo. Bukele afirmó ante los diplomáticos que era importante informarles de lo que estaba sucediendo, debido a “toda la desinformación que hay a nivel mundial”. Además, les pidió que, “reportaran este tipo de información”. El presidente además enfatizó que el “intento de golpe de estado no está planeado desde el martes, está planeado desde hace mucho tiempo, la desesperación electoral los ha llevado a eso en estos momentos”. La polémica se produce antes de los comicios legislativos y municipales del 28 de febrero, cuya campaña ha estado marcada por la violencia electoral y en las que los partidos afines al mandatario parten como favoritos ante una desgastada oposición. El jueves la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer que, enviará una Misión Especial de Observadores a El Salvador para evaluar “la situación político-institucional y contribuir con la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho” en el país centroamericano.