Brigada Parlamentaria invalida el informe presentado por el Gobernador Patzi sobre el estado de carreteras





13/02/2021 - 09:01:49

La Paz.- La Brigada Parlamentaria de La Paz de la Cámara de Diputados invalidó el informe presentado el jueves por el gobernador Félix Patzi ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, en respuesta a la Petición de Informe Oral (PIE) sobre el estado de la “Red Departamental de Caminos”, informa la ABI. El presidente de la Brigada, José Rengel, señaló que Patzi dejó en el olvido el estado de las carreteras respecto a construcción y mantenimiento. Dijo que el Gobernador se dedicó a hacer campaña política. “Se le ha pedido el detalle de cómo se hicieron las licitaciones a las carreteras, se ha pedido el mantenimiento, el plan de contingencia de las carreteras (…), el detalle de las maquinarias que tengan, que nos remitan con fotocopias legalizadas para informar a los hermanos de las provincias”, afirmó en conferencia de prensa, según señala un boletín informativo. Rengel indicó que las recientes lluvias develaron el verdadero estado de las vías interprovinciales, ya que se produjeron desastres hidrológicos en los municipios de Teoponte y Mapiri, así como en Viacha, de la provincia Ingavi. El informe oral de Patzi generó sorpresa y preocupación en los legisladores ya que, en criterio de Rengel, fue una simple exposición con documentos incompletos, sin fotocopias de documentación legal como respaldo. “Vino y, de todo lo que hemos pedido, como los proyectos a diseño final (…), la coordinación, el mantenimiento de las carreteras, acá está el informe, es una hoja suelta. Es un engaño para el departamento de La Paz y no se ha hecho nada”, sostuvo. Afirmó que, como brigada paceña, se exigirá que se remita un informe con la copia legalizada de los trabajos que se realizaron. Instó a Patzi a “que no mienta” al decir que no hay observación. En febrero de 2019, tras derrumbe del puente Armas en el municipio de Caranavi, el gobernador Patzi no evidenció físicamente la desgracia que estaba viviendo la gente debido a lluvias en la región. “¿Qué voy a hacer yo en el lugar? No soy maquinista, no soy tractorista”, dijo el Gobernador de La Paz, ante el hecho que dejó un saldo de 15 personas fallecidas y 53 heridas.