Gobierno afirma que la reactivación económica demorará uno a dos años





13/02/2021 - 08:35:42

Página Siete.- Después de un año de impacto de la pandemia del coronavirus, el Gobierno afirmó ayer que la reactivación económica del país tomará entre uno y dos años, para ello se aplican diferentes medidas para impulsar la demanda interna, por ejemplo con inversión pública. “(..) estamos dando los elementos de aliento y estímulos en la demanda interna, pero también fomentando la producción. Creo que este es el trípode que va a permitir que en este 2021 podamos volver a reconstruir la economía y avizorar la reactivación económica que tanto estamos añorando que se dé, pero no será fácil. Nosotros estamos estimando uno o dos años para lograr esta reactivación económica”, afirmó ayer el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante la audiencia de rendición pública de cuentas de ese ministerio. Enumeró que para impulsar el crecimiento del mercado interno, se implementaron medidas de fomento como el Bono contra el Hambre y paliativos como el diferimiento de créditos bancarios, bajo el esquema de refinanciamiento y reprogramación. Además se constituyó un fideicomiso de 911 millones de bolivianos para reactivar la producción mediante créditos dirigidos a los productores, con una tasa del 0,5%. A la fecha ya se tienen aprobados más de 115 millones y están listos para su entrega, destacó la autoridad. “Creemos que son elementos de reactivación importante en la economía boliviana. Adicionalmente, muchas de las obras que se dejaron inconclusas se están volviendo a ejecutar. La inversión pública se está reactivando, las estatales están dando el oxígeno y el auxilio que no tenían en 2020, como sucede con YPFB y Boliviana de Aviación”, dijo. De acuerdo con Montenegro, la inversión pública fue el pilar fundamental que permitió impulsar el crecimiento económico durante los últimos años. Sin embargo, la autoridad volvió a culpar al gobierno de transición por el deterioro de la economía. Hasta el segundo trimestre de 2020 el producto interno bruto (PIB) se contrajo en 11,11% y para el cierre de gestión el Gobierno perfiló una caída de 8,4%. “La caída hubiese sido menor si el gobierno de transición en los cinco meses (antes de pandemia) hubiese tomado otro tipo de medidas o manejo de la política económica. Se habría mantenido el crecimiento entre 2% o 2,5%, pero no terminar con cifras negativas de 8,4% o de 11,11% en el primer semestre”, subrayó.





Las actividades en descenso Los datos expuestos por el Ministerio de Economía, muestran que por ejemplo las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia ( se redujeron de 6.468 millones de dólares, registradas en 2019, a 5.276 milones de dólares, en 2020; las exportaciones bajaron de 8.796 millones de dólares, a 6.898 millones. La más afectada fue la actividad de hidrocarburos, con una caída en las ventas externas de 2.741 millones a 1.991 millones de dólares, seguido por minerales de 2.099 millones a 1.532 millones de dólares. Hasta el primer semestre de 2020 la demanda interna cayó en 16,5%, el consumo en 4,5% y la inversión en 12%. El índice de cantidad de consumo de servicios básicos sufrió una caída de 9%, hasta octubre de 2020, comparado con similar periodo de 2019. El consumo de electricidad disminuyó en 9%, de agua potable en 4%, de gas licuado de petróleo en 6%. La generación de energía eléctrica bajó en 6%, según los datos oficiales. La inscripción de nuevas empresas se redujo de 17.825 a 14.501, es decir un 19%, entre 2019 y 2020. El valor de ventas y servicios facturados en restaurantes, con un 50%, y supermercados, en 13%. FMI, Cepal y Banco Mundial Para este año el Gobierno proyecta un crecimiento de 4,8%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una expansión de 5,6% y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) 5,2%. El Banco Mundial es más cauto y proyecta un crecimiento de 3,9%. A pesar de las cifras negativas de 2020 y la demora que puede sufrir la reactivación, Montenegro destacó que se observan algunos signos positivos con el aumento de ventas desde noviembre en supermercados, restaurantes, transporte aéreo y hoteles. Similar comportamiento se da con la recaudación tributaria, que incrementó en 22,6%, entre diciembre 2020 y enero 2021. “Son elementos que nos hacen pensar que estamos en un proceso de inicio de reactivación económica, a partir de estos elementos de reconstrucción de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo”, dijo.