Añez afirma que decreto de amnistía es impunidad y privilegio





13/02/2021 - 08:29:01

Erbol.- La expresidenta y candidata a la Gobernación del Beni, Jeanine Añez, consideró que el decreto de indulto y amnistía, aprobado la tarde de este viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), no significa “reconciliación” si no se trata de “impunidad” y “privilegio”. “La democracia se construye en base a la reconciliación política. Pero nunca en base a la impunidad. La norma de indulto que impulsa el gobierno no es reconciliación. Es impunidad y privilegio. (sic)”, escribió la exmandataria en cuenta en Twitter. La polémica norma, que podría beneficiar a más de 1.000 personas, busca restablecer los derechos de personas procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante los conflictos sociales suscitados entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020. Para los legisladores del MAS, el decreto solo busca dar justicia a quienes fueron “perseguidos” durante el gobierno de la exmandataria Añez, mientras que para la oposición significa que muchos procesos que se tenían quedarán en la impunidad. Las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).