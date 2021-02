Tribunal sentencia a dos años de prisión a Rafael Quispe en la demanda interpuesta por Felipa Quispa en 2015





12/02/2021 - 19:35:00

Erbol.- El Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó sentencia condenatoria de dos años de privación de libertad contra el candidato Rafael “Tata” Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de acoso político. “Se ha determinado su responsabilidad penal y se ha impuesto una pena privativa de libertad de dos años, a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro. Esta sentencia en primera instancia, las partes tienen la posibilidad de interponer los recursos franqueados por ley”, indicó el juez José Luis Quiroga, miembro del Tribunal. Las partes fueron notificadas. En tres días hábiles se dará lectura al fallo y luego se abrirá el plazo para impugnar. El caso se inició en 2015, cuando Huanca presentó querella contra Quispe, bajo el argumento de que había perjudicado su postulación a gobernadora con denuncias públicas conteniendo datos que no eran ciertos. El argumento de Quispe consiste en que era diputado con potestad de fiscalizar y lo único que hizo es denunciar la corrupción en el Fondo Indígenas, en el cual Huanca estaba implicada. "Por denunciar la corrupción he sido sentenciado", dijo Quispe. Señaló que es un hecho "sui generis" a nivel mundial que se sentencie a un denunciante, el mismo día que se otorga amnistía a quienes cometieron delitos como quemar buses PumaKatari, en referencia al decreto aprobado en la Asamblea también este viernes. Dijo que la intención del Gobierno es inhabilitar su candidatura a gobernador con una sentencia, pero señaló que no le alcanzará el tiempo para ejecutoriar la condena. Antes ya había anunciado que impugnaría. El juez explicó que, si bien un parlamentario puede fiscalizar, no puede afectar la reputación y honorabilidad de las mujeres que está protegida por ley. Explicó que Quispe cuestionó a Huanca por sus inmuebles, pero se aclaró que ella los había adquirido antes del caso del Fondo Indígena.