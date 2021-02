Un resfrío, carraspera o diarrea ya son sospecha de la infección por coronavirus





12/02/2021 - 16:54:51

Andina.- Las señales más frecuentes de contagio por coronavirus (Sars-Cov2), que están apareciendo en esta segunda ola son el dolor de garganta, presencia de una pequeña carraspera, escalofríos leves y calentura; y con la nueva variante del virus, inclusive hay diarrea, informó el infectólogo del INS, Manuel Espinoza En tiempos de pandemia, ya no se puede considerar a una gripe, una alergia o un resfriado como simples molestias de salud y quienes presenten estos síntomas deben reportarlos a su centro laboral para determinar si hay o no presencia de coronavirus. Así lo aseguró a la agencia Andina el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Manuel Espinoza, quien indicó que las señales más frecuentes que están apareciendo de contagio por coronavirus Sars-Cov2 en esta segunda ola son dolor de garganta, una pequeña carraspera, escalofríos leves y calentura. A estos síntomas se suman, luego, la ausencia de olfato y gusto y, con las nuevas variantes del virus, los pacientes presentan inclusive cuadros de diarrea. “Esas señales son advertencias. La gente tiene que entender que ya no existe eso de que me dio gripe porque 'me destapé', 'tomé una cerveza helada' o 'soy alérgica a los pelos del gato'. Toda manifestación respiratoria o digestiva ya es covid-19". El experto del INS dijo que esta advertencia podría parecer exagerada, pero -añadió- si somos conscientes de estas señales, lo que corresponde hacer es cumplir una cuarentena de 14 días en casa. "Así, controlaremos la enfermedad y no contagiaremos a nadie”. ¿Debo estar grave? Para Espinoza, mientras la mayoría de la población siga pensando que tener covid-19 significa estar grave, en los hospitales y las unidades de cuidados intensivos (UCI) faltarán camas o existirán personas que fallezcan por la enfermedad pues "los contagios seguirán aumentando". ¿Y qué es lo importante? Primero, darse cuenta de que las situaciones descritas son consecuencia de que no se ha hecho algo adecuadamente, y segundo, es evitar el contagio. “Lo importante es cortar la transmisión del coronavirus”, advirtió el especialista. ¿Cuándo se contagia más? La etapa en la que se contagia más es la llamada fase pre-sintomática (antes de los síntomas), advirtió el médico del INS. Se refiere a los dos o cuatro días previos antes de evidenciar la enfermedad. En ese tiempo, la persona se siente muy bien, no manifiesta síntomas, se desplaza por todos lados, va a trabajar, se reúne con amigos, usa transporte público, pero la carga viral es bastante alta, precisó. “Es la fase más transmisible y contagiosa, pues la persona no sabe que está infectada y sigue desplazándose por todos lados. Para identificar a un enfermo no es necesario tomar un examen de laboratorio. Nuestra norma reconoce el llamado diagnóstico sindrómico, basta que se tenga dos síntomas (resfrío, dolor de garganta o fiebre), para sospechar de inmediato que ese estado de infección respiratoria ya es covid-19”. Recomendó al personal de las oficinas de recursos humanos, o de salud de los centros laborales, actualizar su información sobre la enfermedad para que dispongan el cumplimiento inmediato de una cuarentena de 14 días al trabajador que presente problemas respiratorios o digestivos. "Si, además, logran captar a todos sus contactos, compañeros de trabajo, amigos y familiares, podrán exigir el cumplimiento de una cuarentena, y contribuirán a reducir la transmisión. Pero como las personas no saben y tampoco les han dicho que están en riesgo, siguen infectando y causando la saturación del sistema de salud”, concluyó Espinoza.