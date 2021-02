Ministro de Salud: Todos los brasileños estarán vacunados hasta finales de año





12/02/2021 - 16:38:08

Agencia Brasil.- Brasil inmunizará con la vacuna antiCovid-19 a toda la población apta para recibir la vacuna hasta el final del año, según afirmó el ministro de Salud Eduardo Pazuello. En una audiencia pública en el Senado, el ministro dijo que su cartera trabaja para inmunizar a toda la población "vacunable", el 50% hasta junio y el otro 50% hasta diciembre. "Ese es nuestro reto y es lo estamos buscando", dijo Pazuello. No se incluyen en la población "vacunable" los menores de 18 años ni las mujeres embarazadas y lactantes porque por el momento no hay estudios conclusivos sobre los efectos del inmunizante para esos grupos, según explicó el ministerio. El ministro exaltó la labor que están llevando a cabo el Instituto Butantan y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), junto con las farmacéuticas Sinovac y AstraZeneca respectivamente, para producir vacunas en el país. Explicó que Butantan trabaja para fabricar entre 8 y 12 millones de dosis al mes, mientras que Fiocruz podrá producir hasta 20 millones de dosis mensuales a partir de julio, cuando empezará a producir el llamado Ingrediente Farmacéutico Activo (API). Fiocruz tiene previsto entregar 100 millones de dosis aún en el primer semestre. En la audiencia, el ministro criticó las condiciones impuestas por otros laboratorios productores de vacunas, como Pfizer, Janssen, Moderna y Sputnik V y argumentó que las vacunas son demasiado caras, las dosis son insuficientes o la entrega se retrasa. Por esa razón, cree que el destino de Brasil no es es comprar vacunas, sino producirlas. Según estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población brasileña suma 212,69 millones de personas.