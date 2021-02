Presidente de Chile recibe la vacuna contra el covid-19 liderando la campaña más aficiente de América Latina





12/02/2021 - 11:52:17

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió este viernes la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 CoronaVac, elaborada por el laboratorio chino Sinovac, me dio de una exitosa campaña de inmunización iniciada hace 10 días que lo pone a la cabeza del ránking de América Latina en la lucha contra la pandemia. El mandatario se ha vacunado en un centro de salud de la ciudad de Futrono, donde se encuentra de vacaciones, у respetó el calendario de inmunización programado por las autoridades, según el cual en esta jornada se debían vacunar las personas entre 71 y 72 años, informa RT. Tras ser inoculado, Piñera, de 71 años, aseguró que se trata de una vacuna "segura y eficaz". "Hemos hecho un esfuerzo enorme para una vacunación a todos los chilenos y ciudadanos del país [...] Vamos a seguir adelante con esta vacunación masiva", dijo. Se prevé que el presidente chileno reciba la segunda dosis del antídoto el próximo 12 de marzo. La exitosa campaña En promedio Chile vacuna a más de doscientas mil personas por día, desde el pasado 3 de febrero y espera lograr los dos millones de inoculados antes de las próximas 72 horas, publica Infobae. Hasta los plazos que el mismo Gobierno se había propuesto han sido superados. A juicio de los especialistas de la salud, una de las principales razones se debe a la buena experiencia en materia de programas de inmunización que posee el país. Lo cierto es que más allá de los cálculos y análisis históricos, Chile se convirtió en pocos días en un modelo a seguir por su exitoso plan de vacunación contra el Sars-Cov 2. Según el último reporte, este jueves, Chile ya había vacunado a 1.550.594 personas, un número que subirá este viernes con los acostumbrados dos informes diarios que entrega el Ministerio de Salud (MINSAL). Avance intrépido que posiciona a este país como la nación con mayor porcentaje de su población vacunada en la región. Tal es la eficacia de su despliegue que el gigante financiero JP Morgan anunció esta semana que si Chile mantiene este ritmo, será el primer país emergente en lograr la inmunidad a fines de 2021. Según el registro del sitio Our World in Data se indica que Chile es líder regional en esta materia, y que incluso supera a países como China y Brasil en proporción a 100 habitantes según la cantidad de vacunados diarios. Así, se proyecta que durante el primer trimestre, Chile supere las 5 millones de personas vacunadas y alcance el 80% de su población antes de junio de 2021, es decir, unas 15 millones de personas inmunizadas. ¿Cómo se explica que Chile lidere el ranking regional de vacunación? Para Luis F. López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, para que una campaña de vacunación sea exitosa hay tres factores importantes a tener en cuenta: primero, tener los recursos financieros para adquirir las vacunas; segundo, tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas, y, después tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementarla. "Esas tres características se cumplen bien en el caso de Chile", le dice López-Calva a BBC Mundo. Hasta ahora tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales 10 millones son de la estadounidense Pfizer-BioNTech, otras 10 millones de la china Sinovac y el resto de AstraZeneca, Johnson&Johnson y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna. Además, está en conversaciones para comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con lo que pronto podría garantizar las dos dosis necesarias de la vacuna para toda la población. El país también fue el primero en América del Sur en comenzar a vacunar contra la covid-19. Las autoridades sanitarias iniciaron el 24 de diciembre la vacunación al personal médico de primera línea con las dosis provistas por Pfizer/BioNTech, a las que sumó las del laboratorio chino Sinovac en una masiva campaña que comenzó la semana pasada.