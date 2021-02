Fiscalía retiró la acusación contra Gustavo Torrico por sedición e instigación a delinquir





12/02/2021 - 10:42:01

Erbol.- La Fiscalía determinó retirar la acusación formal que había presentado con anterioridad contra el asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, por los tipos penales de sedición e instigación pública a delinquir, en el marco del proceso que se había abierto por declaraciones suyas durante los conflictos de 2019. El retiro de la acusación fue realizado en diciembre de 2020. La misma se encuentra explicada en la resolución de la Fiscalía Departamental 94/2020, documento recientemente revelado por Gigavisión. El caso se había abierto debido a que, durante las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales tras las elecciones, Torrico dijo en un programa televisivo dijo: “no piensen que nos vamos a quedar de brazos cruzados, nosotros vamos a defender nuestra revolución contra quien sea. Aquí solo falta ver si en este panorama oscuro que se presenta, si las madres, los padres están dispuestos a mandar a sus hijos a la calle cuando hay enfrentamiento, no sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos”. En base a esos dichos, la Fiscalía había presentado una acusación formal contra Torrico, porque consideraba que sus declaraciones tenían la finalidad de generar inestabilidad al “gobierno constitucional de transición y violencia en nuestro país”, según indica el documento. Sin embargo, el Ministerio Público reevaluó ese criterio y consideró fue ilógico, toda vez que las declaraciones de Torrico se realizaron el 29 de octubre de 2019 y el gobierno de transición recién había asumido el 12 de noviembre. Asimismo, se explica que para configurar el tipo penal de sedición se tendría que alzar públicamente para deponer a algún funcionario, pero en realidad Torrico era partidario del gobierno vigente durante su declaración televisiva. La Resolución señala, en ese marco, que no existe fundamento para la acusación por los dos tipos penales que se atribuyó a Torrico. “Por todo lo analizado y tomando en cuenta que en el presente caso, la prosecución de la presente causa contra Gustavo Torrico Landa, sólo llevaría a un innecesario consumo de tiempo, recursos humanos, económicos y otros, no sólo para el Ministerio Público sino también para ambas partes y considerando que los elementos probatorios acumulados durante la tramitación de la investigación resultan carentes para sustentar la Resolución de Acusación Fiscal”, dice el documento firmado por el fiscal departamental Marco Cossío. En el texto también se advierte que esa insuficiencia de elementos de convicción es de completa responsabilidad del fiscal que estuvo a cargo de la investigación y que el mismo “no actuó conforme a los principios de Legalidad, Oportunidad, Objetividad, Celeridad y Transparencia”. De esa manera, el Fiscal Departamental Cossío autorizó que se retire la acusación en este caso sólo contra Gustavo Torrico, tomando en cuenta que habría otros implicados, a solicitud del fiscal Marcos Villa.