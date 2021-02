Científica asegura que variante del Reino Unido barrerá al mundo





12/02/2021 - 08:47:14

Una científica británica dice que la cepa del coronavirus descubierta por primera vez en ese país a finales del año pasado ha "barrido el país" y "barrerá el mundo con toda probabilidad". Sharon Peacock, la directora del consorcio COVID-19 Genomics U.K., hizo la predicción durante una entrevista con la BBC. La mutación más transmisible del virus se detectó por primera vez en el condado de Kent, y desde entonces ha sido identificada en más de 50 países, incluido Estados Unidos. El consorcio Covid-19 Genomics U.K. rastrea las mutaciones genéticas del nuevo coronavirus. Peacock dijo que las vacunas recién desarrolladas son eficaces contra las mutaciones actuales, pero advirtió que los científicos estarán rastreando nuevas mutaciones al menos durante la próxima década hasta que el virus "mute por sí mismo para dejar de ser virulento". Un nuevo estudio sugiere un esteroide inhalado comúnmente utilizado para tratar los síntomas del asma, que parece reducir la necesidad de hospitalizar a alguien infectado con Covid-19. Científicos de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña llevaron a cabo un estudio de un mes de duración en 146 pacientes con síntomas tempranos del nuevo coronavirus. La mitad de los pacientes recibieron un inhalador que contenía Budesonida, mientras que los demás pacientes recibieron la atención habitual. Los científicos descubrieron que la mayoría de los pacientes a los que se les daba Budesonida no sólo evitaban la hospitalización, sino que también se recuperaban más rápido y tenían menos síntomas persistentes. El estudio, que no ha sido revisado por pares, se puso en marcha después de que los investigadores descubrieron que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, estaban significativamente subrepresentados entre los pacientes hospitalizados con Covid-19 en los primeros días de la pandemia. Los jefes de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia están apelando a la producción ampliada de vacunas Covid-19 y a una distribución equitativa, advirtiendo que la implementación mundial es peligrosamente desigual. "De los 128 millones de dosis de vacunas administradas hasta ahora, más de tres cuartas partes de esas vacunas se encuentran en sólo 10 países que representan el 60% del PIB mundial", dijo el miércoles, Jefe de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la Directora Ejecutiva de Unicef Henrietta Fore. "Hasta el día de hoy, casi 130 países, con 2.500 millones de personas, aún no han administrado una sola dosis". Si esto continúa, advierten, "costará vidas y medios de vida" y creará condiciones para que el virus mute y se vuelva resistente a las vacunas. La recuperación económica mundial también se desacelerará Los funcionarios instaron a los gobiernos a mirar "más allá de sus fronteras" e idear una estrategia de vacunas que pondrá fin a la pandemia y limitará la aparición de nuevas cepas. Recomiendan la inmunización de los trabajadores sanitarios de primera línea y las personas vulnerables en todos los países en primer lugar. Los jefes de la OMS y Unicef también pidieron a los fabricantes de vacunas que asignen su suministro limitado de manera justa y transfieran tecnología a otros productores, lo que puede ayudar a aumentar el suministro mundial. "Covid-19 ha demostrado que nuestros destinos están inextricablemente unidos", dijeron. "Ganemos o perdamos, lo haremos juntos". Carrera para vacunar También el miércoles, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS emitió orientaciones provisionales recomendando la vacuna AstraZeneca y la Universidad de Oxford Covid-19 para personas mayores de 65 años. Varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, han limitado su uso a personas de entre 18 y 64 años debido a la falta de datos sobre los beneficiarios de edad avanzada. Los expertos de la OMS dijeron que, sobre la base de ensayos en curso y estudios de eficacia de las vacunas en los países que utilizan la vacuna AstraZeneca, parece segura y eficaz para el grupo de edad avanzada. También recomiendan un intervalo de 8 a 12 semanas entre las dos dosis. Corea del Sur aprobó la vacuna AstraZeneca para uso de emergencia para todos los adultos a partir del 26 de febrero. Sin embargo, el anuncio, hecho antes de que se publicara la recomendación de la OMS, emitió una advertencia cautelar para las personas mayores de 65 años. El domingo, Sudáfrica planteó dudas sobre la vacuna AstraZeneca cuando suspendió su campaña de vacunación después de que un nuevo estudio revelara que era menos eficaz contra una variante del virus encontrado en Sudáfrica.