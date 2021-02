La Paz: COED no define restricciones y deja en manos de población su cuidado





12/02/2021 - 08:33:11

Página Siete.- El Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED) de La Paz no definió restricciones por el Carnaval y deja en manos de la gente el cuidado para evitar la propagación de la Covid-19. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) recomienda tres prohibiciones a los municipios. El director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez, dijo que el martes se realizó la reunión del COED y se presentó el informe epidemiológico. “Hicimos las recomendaciones pertinentes y enviamos una carta que especifica las sugerencias a cada uno de los municipios del departamento, pero no se definió ninguna restricción”, indicó. Narváez aseguró que ahora las medidas y las restricciones durante los días de Carnaval dependen de cada uno de los municipios. “Hemos sugerido prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, las ch’allas de oficinas y las fiestas”, dijo y aclaró que “es importante asumir las recomendaciones para evitar el ingreso directo a la tercera ola de la Covid-19 en el municipio de La Paz”. El alcalde paceño, Luis Revilla, dijo que aún analizan las medidas, pero explicó que no cree “que se vayan a asumir mayores restricciones a las que están en vigencia y tienen que ver con el horario de las actividades económicas y con los de circulación de personas”. Dejó claro que no habrá más limitaciones porque “tiene que haber una responsabilidad ciudadana durante los días de Carnaval. “No tendremos un policía o un funcionario público detrás de cada ciudadano, eso es imposible”, aseguró. Por eso, el alcalde apeló a la conciencia de la gente y que “sea responsable para evitar contagios y la pérdida de sus seres queridos” con reuniones y fiestas. “Cada uno es responsable de sus actos”, agregó. Ayer, Página Siete informó que el Gobierno desestimó la cuarentena rígida en los días de Carnaval e indicó que la aplicación de las restricciones es competencia de las gobernaciones en coordinación con los municipios. El viceministro de Gestión del Sistema de Salud, Álvaro Terrazas, explicó que con el Decreto Supremo 4451 -que rige desde el 16 de enero hasta el 26 de febrero- se establecen medidas y acciones para la contención y reducción de contagios de la Covid-19. “Las restricciones están en manos de los municipios”, dijo. Revilla reiteró que no corresponde al municipio realizar controles del consumo de bebidas alcohólicas en vía pública e indicó que es una competencia de la Policía. “Como no habrá actividades como el Jisk’a Anata, no será necesario hacer control (con funcionarios municipales)”, agregó. El alcalde paceño aclaró que los funcionarios municipales y la Intendencia controlarán que no funcionen los locales de fiesta. “Eso sí es responsabilidad nuestra y trabajaremos el fin de semana para evitar que se incumpla la normativa y que abran locales para promover actividades nocturnas que están prohibidas en el municipio y en todo el país”. Agregó que está vigente la prohibición de la aglomeración de personas y las restricciones para el funcionamiento de actividades económicas. El secretario municipal de La Paz, Andrés Zaratti, anticipó que tanto el Corso Infantil como el Jisk’a Anata se realizarán de forma virtual. El director de culturas del municipio de El Alto, Iván Unzueta, dijo en pasados días que en esa ciudad se suspendieron todas las actividades de Carnaval entre el Anata Andino, la llegada del Pepino, el Corso Infantil y la Entrada de Tentación. “Se están suspendiendo por resguardar la vida de la gente”, agregó. Unzueta solicitó a la gente que se resguarde en sus casas y que los festejos se hagan en familia. “Sobre todo que eviten desmanes y el consumo de alcohol”. Agregó que habrá algunas actividades en línea como la elección de la Cholita del Anata. “Muchos están de luto y no podemos estar festejando las muertes”. Narváez reiteró que desde hoy se realizarán las pruebas masivas en las trancas y las terminales interdepartamentales para evitar que la gente pueda transmitir el virus al área rural, ya que se prevé que la tercera ola se registrará más en esas poblaciones. Añadió que serán 10 brigadas, cada una de ellas compuesta por tres personas: un médico, una enfermera y un laboratorista para identificar casos positivos. Los puntos estarán en la tranca de Urujara, de Río Seco y de Senkata, también en las terminales de buses interdepartamentales de La Paz y El Alto.



Las posturas Determinación Pese a que muchos sectores de salud solicitaron la aplicación de una cuarentena rígida en el país por los días de Carnaval para frenar el ascenso de casos de Covid-19, el Gobierno desestimó la implementación de la medida y aseguró que las gobernaciones y alcaldías pueden aplicar restricciones. Sugerencia Expertos afirman que las restricciones para evitar los contagios de la Covid-19 serían útiles siempre y cuando se realicen diagnósticos masivos y tratamientos oportunos.