En medio de la pandemia médicos irán a paro indefinido si no son convocados para ajustar Ley de Emergencia Sanitaria





11/02/2021 - 21:07:33

Reunidos de forma virtual en la ciudad de Santa Cruz, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinó con iniciar un paro indefinido en caso de que el Gobierno no los convoque en las próximas horas para realizar ajustes a las observaciones que tienen a la Ley de Emergencia Sanitaria, informa Erbol. El encuentro se desarrollo el miércoles 10 de febrero entre los galenos y profesionales de diferentes áreas de la Salud. En la reunión emitieron un pronunciamiento donde se dio un plazo de 24 horas para ser atendidos en sus demandas. En el pronunciamiento del Conasa ratificaron que es inconstitucional la norma y aseguraron que no fueron consultados los profesionales en salud para su redacción, pese a que semanas atrás se habían reunido y acordado ajustes a tres artículos. En ese marco, señalaron que “de persistir esta actitud del gobierno, nos obligamos a ir al paro indefinido en defensa de nuestros derechos y necesidades que no son atendidas por el gobierno”. Según el documento, el Conasa señala que hasta el momento “no hay respuesta” de parte del Gobierno a las solicitudes de audiencia ni tampoco existe “voluntad de diálogo” para frenar el anuncio de movilizaciones. Para el Legislativo el debate fue cerrado, mientras que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que si se modifica nuevamente la Ley de Emergencia Sanitaria “no se soluciona el problema de salud”. El presidente Luis Arce podría promulgar la polémica norma este viernes, según adelantó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La promulgación de la norma para que entre en vigencia fue exigida por las organizaciones sociales afines al MAS luego de una reunión con el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo.